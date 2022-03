A quant arriba el sobrecost energètic del transport públic?

ATUC, l'Associació de Transports Públics Urbans i Metropolitans, estima un sobrecost de 1.367,5 milions d'euros en 2022, si la situació actual del transport públic no es recondueix.

Una previsió molt significativa tenint en compte que el volum total del negoci en el sector és de 5.000 milions d'euros, la qual cosa suposaria un 27% del total de la facturació.

Les causes d'aquesta dramàtica situació venen donades, d'una banda, pels efectes de la covid, dels quals el sector encara no s'ha recuperat.

En aquest sentit, la pandèmia va provocar unes pèrdues reconegudes l'any 2020 per l'administració de 1.082 milions i en 2021 el descens mitjà del volum de passatgers va ser del 32% en comparació a 2019.

Encara que la previsió per a 2022 és de millora, encara s'espera un índex d'ocupació mitjana del 85%, la qual cosa provocarà unes pèrdues per vehicle d'uns 32.000 euros.

D'altra banda, a causa del descomunal increment dels preus de l'energia en totes les seves formes, el sobrecost que el sector està assumint en comparació amb inicis de l'any passat ascendeix a més de 700 milions d'euros.

Si en els autobusos els costos d'energia prevists per a 2022 ascendeixen a 207 milions d'euros, en la manera ferroviària (rodalia, metres i tramvies) es dispara a 495 milions d'euros a causa de l'augment del preu mitjà per kWh.

Aquestes xifres posen en qüestió la sostenibilitat econòmica del sector, generant enormes problemes per als ajuntaments i altres administracions competents, que es veuen obligades a donar el servei sense mitjans per a assumir aquesta situació, i les empreses prestadores del servei, que no poden suportar els sobrecostos amb les concessions actuals.

Si bé és cert que la pujada dels preus del combustible ha incrementat lleugerament el volum de viatgers en el transport públic, les xifres de passatgers encara es troben al 80% en comparació amb el volum de 2019.

“L'escalada dels preus de l'energia suposa al conjunt de sector uns sobrecostos que, afegits a la disminució en els ingressos per la venda de bitllets a conseqüència de la covid, crea una situació insostenible”, comenta Miguel Ruiz, president de ATUC.

En el cas del transport públic impulsat per energia elèctrica, com el metre o els trens de rodalia, l'impacte pot implicar un increment del cost del 400%. Així mateix, l'increment mitjà del preu del carburant l'any 2022 suposa un cost mitjà de 10.314 euros per autobús. En el cas dels vehicles de gas natural, l'increment mitjà del cost per carburant l'any 2022 per autobús serà de 39.456 euros.

a Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el secretari general d'ATUC, Jesús Herrero (àudio).

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado