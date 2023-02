Quan costa morir a catalunya?

L'enterrament d'un ésser estimat és un moment difícil per a tothom, però també pot ser una situació que comporti un gran cost econòmic. Els preus dels enterraments varien en funció de la ciutat on es realitzen i també depenen de diversos factors, com ara el cost dels terrenys, els serveis funeraris i els impostos locals.

Segons un estudi fet recentment, els preus dels enterraments varien notablement en funció de la ciutat. A Barcelona, el preu mitjà d'un enterrament ronda els 3.000 euros, mentre que a Madrid és d'uns 2.500 euros.

En altres ciutats com València o Màlaga, el cost mitjà ronda els 2.000 euros.No obstant això, el preu dels enterraments no només depèn de la ciutat on es duen a terme, sinó que també depèn de la qualitat dels serveis funeraris i de les necessitats específiques de cada família. Per exemple, en algunes ciutats, les famílies poden optar per un enterrament en una fossa comuna per reduir el cost, mentre que en altres ciutats aquesta opció no està disponible.

A més del cost de l'enterrament, també cal tenir en compte altres despeses, com ara les flors, les taules de record, les tarifes de l'ofici religiós o la gestió de les assegurances.

Aquestes despeses poden augmentar significativament el cost final de l'enterrament.Per a moltes famílies, el cost de l'enterrament pot ser un gran problema econòmic, especialment en temps de dificultat financera. Per aquesta raó, moltes ciutats ofereixen ajuts econòmics per a les famílies que no tenen prou recursos per fer front als costos de l'enterrament.

En resum, el cost de l'enterrament varia significativament en funció de la ciutat i de les necessitats específiques de cada família. És important que les famílies que es trobin en aquesta situació investiguin les diferents opcions i comparen preus per escollir la millor opció per a ells. A més, és rellevant que les autoritats locals posin en marxa polítiques que ajudin a les famílies que no tenen prou recursos per fer front als costos de l'enterrament.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb la portaveu de la OCU a Catalunya, Esther Lorente (àudio).