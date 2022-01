Quan arribaran les ajudes a la restauració?

Una de les mesures que s'han pres a Catalunya per contenir l'expansió de la covid-19, és el toc de queda. La Generalitat l'aixecarà durant aquest cap de setmana i la resta de restriccions continuaran, com és el tancament de l'oci nocturn. Avui parlarem amb el sector de l'hostaleria que fa quaranta-vuit dies que estan demanant al passaport Covid i vint-i-sis dies amb l'aforament limitat al 50%. Per saber com està la situació parlarem amb el president de l'associació hotelera de Tarragona i terres de l'Ebre i director de l'hotel Class de Valls, Magí Mallorquí.



- Com està la situació de les ajudes?



Si han arribat, nosaltres no les hem vist. Estem una mica a l'expectativa, hem fet un estiu que es pot salvar, també hem intentat fer unes bones festes de Nadal i de Cap d'Any, però ens hem vist perjudicats i molts hem hagut de tancar i lògicament ara venen dos mesos bastant complicats. Estem en un país on moltes empreses ens dediquem als serveis en l'àmbit d'hostaleria i podem dir que som un dels sectors més afectats. Pensa que la nostra província de Tarragona, més d'un 10% del teixit empresarial a tancat, ens sentim abandonats per part del govern.



- Aquests dos pròxims mesos creus que no seran bons per la covid o perquè són els més fluixos de l'any?



Històricament, els mesos de gener i febrer generalment a la província de Tarragona i terres de l'Ebre són els dos mesos més fluixos de l'any i si a més a més venim d'unes festes de Nadal i d'un Cap d'Any dolents estem preveient que molts hauran de demanar als famosos crèdits ICOS que després s'han de retornar, però en aquesta situació, com ho podem fer? Si no hi ha una activitat econòmica.