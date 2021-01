Purificadors a les escoles per equilibrar el confort tèrmic amb la ventilació necessària.

El retorn a les escoles en plena onada de fred juntament amb la necessitat de mantenir els espais ventilats han portat Educació a estudiar la instal·lació de solucions mecàniques, com per exemple purificadors, en cas que les aules no es puguin airejar correctament o no es puguin obrir les finestres pel fred.

D'altra banda, Bargalló ha anunciat que d'aquí a tres setmanes esperen tenir els resultats de les 170.000 proves de detecció de la covid-19 que es farà, voluntàriament, el personal de l'ensenyament públic i el concertat al seu retorn a les aules. Les proves d'automostra, començaran aquest dilluns i s'estendran fins a finals de mes, per tal que els laboratoris puguin assumir tota la feina que suposa.

Sobre l'arribada de la variant britànica, amb un grau de transmissibilitat molt superior, ha indicat que no hi ha certeses que tingui una major incidència en els infants i que els estudis no són concloents. De fet, ha indicat que, d'acord amb dades de la Societat Catalana de Pediatria, s'ha arribat a posar en dubte i que actualment no hi ha cap alumne en edat pediàtrica a l'UCI ni ingressat per aquest motiu.

Aquest i altres temes pròxims pots trobar cada dia de 12.20 a 13 hores a "Herrera a Cope Catalunya i Andorra". Les històries més humanes que succeeixen a Catalunya són ampliades amb les veus dels seus protagonistes en les franges locals de la Cadena Cope a Catalunya. Si el teu horari d'escoltar ràdio és a partir de les 13 i fins a les 14 hores no et perdis "Migdia Cope Catalunya i Andorra".

Un temps de ràdio en directe amb les millors entrevistes musicals dels artistes que triomfen o els escriptors que presenten les seves últimes novetats literàries. No manca mai l'última hora informativa comptada de forma àgil i ràpida. Un avanç de les notícies esportives que s'amplien a les 15.05 hores en "Esports Cope" o el temps i la mobilitat en les carreteres catalanes. Recorda, de 12.20 a 14 hores, escolta Cope Catalunya i Andorra.