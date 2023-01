A punt el festival literari Tiana Negra

Després de la celebració dels 10 anys del Tiana Negra el 2022, el festival prepara amb molta força l’onzena edició, que se celebrarà del 20 al 22 de gener de 2023.

I ho fa creixent i ampliant tant els dies del certamen, com els espais on es durà a terme i el públic al qual va dirigit.

El proper Tiana Negra durarà en realitat una setmana, arrencarà el dissabte 14 de gener i no s’acabarà fins diumenge 22.

Tot i que el gruix d’activitats es faran com sempre a la Sala Albèniz de Tiana els dies 20 i 21, el festival amplia els escenaris amb una Ruta Negra per tot el poble, diverses activitats a la Biblioteca de Can Baratau i la cloenda al Parc de Can Mascaró.

Enguany és el primer cop que el Tiana Negra programa una activitat familiar, amb un espectacle negre infantil, una trobada que tindrà lloc diumenge 22 al matí, acompanyada per un Vermut Negre. El festival vol acostar-se a tots els públics i que grans i petits hi tinguin el seu espai.

Dissabte 14 de gener comencen ja els actes del Tiana Negra 2023 amb un Joc de Pistes pels diferents comerços del poble, que s’allargarà tota la setmana.

A la tarda arriba un dels plats forts d’enguany, la Ruta del Crim a Tiana, una passejada durant la qual descobrirem, de la mà de l’actor Miquel Gelabert, diferents crims que han tingut lloc a Tiana al llarg de la història. Després podrem veure l’obra de teatre negre Doppelgänger escrita expressament per l’ocasió per Enric Montreal a la Sala Albèniz de Tiana.

Durant aquella setmana la Biblioteca de Can Baratau durà a terme diferents activitats negres, com el seu tradicional Joc d’enigmes de literatura negra catalana, un Taller Literari sobre Maldat a càrrec de Laura Garcia de Booklife, i l’activitat Històries que negregen a càrrec d’Inés MacPherson.

El gruix dels actes, però, es faran com sempre a la Sala Albèniz del Casal de Tiana els dies 20 i 21 de gener. Divendres 20 el Tiana Negra homenatjarà a Agustí Vehí, deu anys després de la seva mort, amb la presentació de la nova edició de la seva novel·la Quan la nit mata el dia.

A continuació es coneixerà el nom del guanyador del Premi Memorial Agustí Vehí-Vila de Tiana 2023. Entre les activitats destacades de dissabte 22 de gener hi ha les taules rodones Quan els gèneres es troben: negre, fantàstic i ciència-ficció amb Antoni Munné – Jordà i Jordi de Manuel; Novel·la Negra Juvenil, amb Toni Cotet i Maria Ripoll i Còmic Detectivesc en català amb Sebastià Roig i Toni Benages. El festival recupera enguany El gran trivial del Tiana Negra, que posarà a prova els coneixements criminals dels assistents.

Una altra de les grans novetats d’enguany és la creació de dos premis nous a la trajectòria, el Premi Trajectòria a la Creació i el Premi Trajectòria a la traducció, per posar en relleu la importància d’autors i traductors del gènere negre en català. I el festival recupera presència internacional amb la visita de l’autor francès François Thomazeau de Marsella, que presentarà el seu llibre Marsella confidencial.

El Tiana Negra ha esdevingut amb els anys un dels festivals més importants del panorama negre català, on s’hi donen cita els noms i les editorials més importants del gènere. Un cop més, doncs, el Tiana Negra acollirà les novetats més importants del moment, amb autors com Joan Carles Ventura, Rosana Andreu, Juan Cal, Jordi Fernando Aloy, Jordi Boixadós, Raquel Gámez-Serrano, Rafael Vallbona i Sebastià Bennasar, entre d’altres. I sense oblidar activitats estrella que ja són marca de la casa i que el fan un festival especial com les Taules de Novetats, la Cadira d’orelles, les Lectures en directe i la música del saxo de Pau Sanchis.

Després d’una edició completament virtual el 2021 a causa de la pandèmia, i de la celebració dels 10 anys del festival el 2022, el Tiana Negra vol créixer per iniciar una nova dècada amb molta força i energia i continuar sent un dels festivals referents del panorama negre català i estatal.

Com sempre el festival estarà molt present a les xarxes socials, a través de la nova web http://tiananegra.cat, amb tota la informació del festival i de la novel·la negra catalana

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb la directora del festival Anna Maria Villalonga (àudio).