A punt la campanya de prevenció d'incendis

Hem passat uns dies de calor històrica arreu del país i aquest fet ens fa pensar en dues qüestions, el canvi climàtic i els incendis. Com encara estem al mes de maig, la campanya de prevenció d'incendis encara no ha començat, però el canvi climàtic no espera. Parlarem amb Jaume Minguell, cap Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona.



- S'han d'avançar les campanyes de prevenció d'incendis?

Si, de fet com a campanya de prevenció d'incendis, com a prevenció hauria de durar tot l'any, sí que és veritat que la part més intensa de la campanya és quan estem més a prop del moment de màxim risc, el que estem detectant és que aquests dies de calor extrema s'estan allargant.



- En què consisteix aquesta campanya de vigilància?



Aquest any i seguint la tradició segons la diputació i els serveis de l'ajuntament, iniciarem el pla de prevenció i vigilància d'incendis forestals el dia 21 de juny i s'allargarà fins a primers de setembre. El que fem és desplegar unitats de vigilància, personal en torres de guaita per tot el territori, bàsicament amb dos objectius principals, el primer és sensibilitzar a la població i informar a la gent que va un àmbit natural per minimitzar els riscos. La majoria d'incendis que tenim al nostre territori són provocats per negligències, descuits o imprudències. Per una altra banda, la detecció ràpida i preacord en els moments de màxim risc arribar ràpidament a l'incendi pot marcar la diferència entretenir un gran incendi forestal o un petit incendi que es pugui controlar.



- Només de la província de Barcelona al 60% del territori és forestal. En quin moment us replantegem tancar els parcs naturals per evitar l'accés i prevenir al màxim possible?



Hem de pensar que per tancar un espai natural no és senzill. Una decisió com aquesta és definida per una situació extrema on realment preocupen els incendis simultanis