La pujada de preus significarà un sobre cost de 500€ l'any per llar

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha publicat els resultats del seu observatori de preus d'alimentació que adverteixen d'un increment mitjà del 9,4% en el cost de la cistella de la compra.

L'observatori de preus d'OCU recull l'evolució de 156 productes incloent productes frescos com a fruites, verdures, carns i peixos, així com alimentació envasada, drogueria i higiene i incloent tant productes de marca de fabricant com marques blanques en 9 cadenes de supermercats d'àmbit nacional.

OCU adverteix d'una pujada mitjana del 9,4% en la cistella de la compra. Un 84% dels productes (131) ha pujat el preu, enfront de només un 16% (només 25 preus) que han baixat.

D'acord amb les dades de l'estudi d'OCU, els productes que mes han pujat han estat l'oli d'oliva suau de marca blanca (53,6%) i l'oli de gira-sol de marca blanca (49,3%), seguit de l'ampolla de rentavaixella (49,1%) i la margarina (41,5%). A continuació, amb pujades entre un 30 i un 40% es troben alguns productes de pasta, els plàtans de Canàries i el salmó en rodanxes.

Per contra, entre les escasses baixades, cap arriba al -10%, el rellom de porc és el producte que més baixa (-9,4%), li segueixen les cebes (-8,5%) i diversos productes de drogueria i higiene (sabó de mans de marca blanca, dentifrici, maquinetes d'afaitar i neta banys) amb baixades entre el 4,1% i el -8,4%.

OCU destaca que la pujada mitjana hagi estat d'un 9,4% en l'últim any no vol dir que la pujada s'hagi produït d'una manera uniforme en aquest període.

De fet, en els dos mesos i mig que van des del 20 de desembre de 2021 al 8 de març de 2022, la pujada mitjana ha estat d'un 5,1%. És a dir, més de la meitat de la pujada es deu a l'ocorregut en els últims mesos, la qual cosa dona idea de l'acceleració que s'ha produït en l'increment dels preus i que, gairebé amb tota probabilitat, continuarà en els pròxims mesos a conseqüència del trasllat als preus dels productes de l'increment dels costos derivats de l'energia.

La pujada no afecta per igual a tots els productes i categories. En el cas dels olis, els de marca blanca són els que més pugen. El mateix succeeix en els productes de rebost. En lactis i pescats tots els productes pugen, mentre que en higiene i drogueria són les úniques categories on és significatiu el nombre de productes que baixen.

La pujada afectarà de manera significativa a la despesa de les famílies en alimentació. De les dades de l'observatori es desprèn que la despesa en productes de la cistella de la compra d'una llar mitjana es podria incrementar de les famílies en més de 500 € anuals a conseqüència de la pujada de preus de l'alimentació.

Davant aquesta situació, OCU recorda que ara més que mai és important estalviar i triar l'establiment més barat, per a això posa a la disposició dels consumidors els seus comparadors de preus amb l'objectiu d'ajudar a estalviar als consumidors.

L'Organització recomana identificar un establiment amb política econòmica de preus que aquells que s'identifiquen amb ofertes estrella puntuals.

Finalment, OCU manifesta la seva preocupació per la tendència alcista dels preus dels productes bàsics de la cistella de la compra i demana a l'Executiu mesures urgents que frenin aquesta tendència.

A migdia a COPE Catalunya hem parlat del tema amb el portaveu de l'OCU, Enrique García (àudio).