Puja la inseguretat a Barcelona

La seguretat a Barcelona preocupa al sindicat CSIF, de fet és el més representatiu de les administracions públiques i majoritari de la guàrdia urbana de Barcelona. Han presentat informes preocupants on denuncien les pallisses, punyalades, violacions, baralles a cop de matxet a la via pública, tirs per la ciutat, narcopisos, guerres entre clans de la droga, prostitució descontrolada o ocupacions il·legals. Parlem amb el portaveu del CSIF de GUB, EugenioZambrano



- Impacten aquests informes sobre la situació de seguretat a Barcelona.



Doncs sí això és fruit d'una mala gestió pública que s'ha estat realitzant al llarg d'aquests anys amb Ada Colau com a presidenta del govern municipal. Pensàvem que amb el partit socialista i amb el regidor batlle les coses podrien haver canviat, però de fet han empitjorat, és un punt i seguit d'una pèssima gestió que ha generat un caos en la seguretat. El senyor Pedro Velázquez de la guàrdia urbana impera més pels criteris polítics sobre els professionals a l'hora d'executar-ho.



- T'han ha pujat la delinqüència?



Ha pujat un 6,85% respecte a l'any anterior, han pujat les violacions amb penetració, robatoris amb violència i intimidació, és a dir, tota mena de delictes cap a la ciutadania. Hem de seguir fer front a una situació molt complexa per als agents i per les principals víctimes què són els ciutadans, però tenim una gran manca de recursos humans, la plantilla del govern continua sent insuficient. Considerem que som pocs agents per fer front a la seguretat de la ciutat i dels ciutadans. Quan es nota aquest dèficit en els recursos humans, les administracions ho compensen incrementant els serveis amb ampliacions de jornades, no obstant això, alhora estan fent una retallada pressupostària que està afectant els ciutadans perquè són els que assumeixen aquesta mala gestió, però també nosaltres els policies perquè també treballem més precàriament, amb més càrrega de feina i més inseguretat per nosaltres mateixos.