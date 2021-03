Pugen els preus dels nous medicaments

En algun moment t'hauràs queixat del preu d'un medicament o tampoc has estat conscient d'aquesta pujada de preus fins que has anat a comprar un. L'OCU ha denunciat la falta de transparència que hi ha al voltant dels preus i dels nous medicaments, per aclarir tot això ho farem amb l'Enrique Garcia portaveu de l'OCU.

De quins medicaments estem parlant?

Enrique G. "No hi ha res millor que citar alguns exemples perquè els oients es puguin fer una idea del problema que estem denunciant. Per exemple en medicament és Spinraza què és un medicament per l'atròfia muscular, el preu de venda puja 420.000 euros el primer any de tractament, El segon és més barat 210.000 euros cada any successivament. Són medicaments molt específics per malalties molt concretes, però que són tractaments que sanitat pública han de fer front i aquests preus són exorbitants. Podríem dir què són articles de luxe seria com el preu d'un Ferrari."

Per què són tan cars?

Enrique G. "Aquesta és la qüestió, nosaltres denunciem perquè no hi ha transparència de les xifres dels preus d'aquests medicaments, ens oculten informació per part de les companyies farmacèutiques i també per part del govern. Entenem que el preu d'un medicament ha d'estar relacionat amb les despeses investigació i desenvolupament d'aquest medicament i s'haurien de compensar despeses raonables que qualsevol empresa inverteix i que després vol recuperar, però ajudaria molt coneixe'ls i saber quan són en total aquestes despeses i no el sistema que hi ha ara on més o menys fixen en funció del preu i pugui que poden pagar els governs. Malauradament moltes vegades les farmacèutiques mercadegen amb els preus en funció de qui els pot pagar."

La Unió europea què opina d'això?

Enrique G." La unió europea regula més, però malament, per exemple han pactat de forma conjunta renúncia l'article 31 de l'acord dels drets intel·lectuals que permet recórrer a l'ús de les llicències obligatòries. Nosaltres des de diferents organitzacions de consumidors a escala europea vam plantejar que això a hauria de canviar-se i què hi hauria d'haver més transparència a l'hora de l'aprovació per part de l'agència europea dels preus d'aquests medicaments i que sàpigues 5 quins són els costos reals."

Falta competència o entre les farmacèutiques també manipulen els preus?

Enrique G." Hi ha de tot, nosaltres hem denunciat des de l'OCU pràctiques que van en contra de la competència."