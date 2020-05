PsyCovid: El gran estudi psicològic sobre l'impacte del confinament

No només a Espanya sinó a molts païssos del món la pandèmia del Coronavirus ha portat a governs de tots els colors a implantar mesures de confinament i reducció de la mobilitat als seus ciutadans. Antoni Sanz és investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la UAB s'ha posat en marxar un estudi internacional per avaluar l'impacte psicològic del confinament, i l'Antoni ens explica en què ha consistit exactament aquest estudi : "En un temps rècord ens hem posat d'acord per col.laborar més de 70 investigadors de 35 universitats de 20 païssos d'Europa i del món. La finalitat serà crear una gran base de dades que permeti als investigadors, psicòlegs i també personal mèdic de tot el món, analitzar els efectes psicològics de les mesures de reducció de mobilitat, que en el cas d'Espanya han estat mesures molt dures que han impedit a molta gent moure's amb normalitat durant molts dies. I en general molts païssos han adoptat mesures similars per intentar controlar el Coronavirus". La població pot participar en aquest estudi fins dijous de la setmana vinent: "Sí, hem allargat el termini per participar, i és molt fácil. Hem desenvolupat un qüestionari en el que hem treballat investigadors de molts païssos diferents, i aquest qüestionari està adaptat per a totes les persones del món. És molt fàcil de contestar, només necessites 10 o 15 minuts. Cal buscar Pyscovid, que és una paraula que ve de combinar les paraules "psycology" amb "Covid". Buscant Psycovid ens podeu seguir per les xarxes, pel Facebook, per Instagram, i també a través de tots els mitjans de comunicació.