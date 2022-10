La IA preparada per als reptes en salut, energia i gestió de l’aigua

Les aplicacions de la Intel·ligència Artificial són molt àmplies i van des de la medicina personalitzada fins a la gestió d’una epidèmia com la covid, passant per solucions per reduir la despesa energètica o per optimitzar la gestió dels recursos hídrics, ja que permeten generar conclusions coherents basades en una gran varietat de fonts de dades, com s’ha posat de manifest avui en l’AI & Big Data Congress, celebrat a Barcelona.

En aquest sentit, la Intel·ligència Artificial actualment té la capacitat de “respondre a tres nivells de preguntes com són la predicció, l’efecte de les accions i la intervenció, i el tercer, l’explicació”, d’acord amb el director dels Sistemes Cognitius de la Universitat de Califòrnia, a Los Ángeles (UCLA), Judea Pearl, un dels científics pioners en la recerca en IA.

Les relacions causals “han estat sempre un obstacle, tant per a l’home com per a la màquina, degut a la incertesa en la presa de decisions per la incapacitat de processar tota la informació i el soroll existents”, però ara es compta amb un llenguatge “que pot inferir la conclusió de forma coherent si hi introduïm els nostres coneixements sobre el món”, ha explicat.

”La Intel·ligència Artificial ja forma part de les nostres vides i el seu impacte és cada vegada major”, ha remarcat la vicepresidenta de Huawei Espanya i de la Fundació Creu Roja Espanyola, Therese Jamaa, que ha posat en relleu que es tracta de ”tecnologies capaces de simular elements característics de la conducta humana i que, actualment, estan sent capaces d’aprendre de manera automàtica”.

En aquest sentit, “aquest tipus d’intel·ligència està aportant grans avenços en sectors com l’educació, la sanitat o la protecció del medi ambient”.

En la seva opinió, “moltes indústries poden beneficiar-se de la IA, sempre amb el principi de la responsabilitat per davant, analitzant els avantatges i limitacions de l’aplicació de la IA en cada cas”.

“Si totes les indústries entenen aquest principi i assumeixen les seves pròpies responsabilitats, la IA se seguirà desenvolupant de forma eficaç”, ha afegit.

En la seva intervenció, el director del CIDAI i director de l’Àrea Digital d’Eurecat, Joan Mas, ha assegurat que "disposar de dades és clau per poder aplicar i evolucionar solucions basades en Intel·ligència Artificial” i ha assenyalat que per estimular la disponibilitat de dades “s'estan fent molts esforços, especialment a nivell europeu, per dissenyar i implantar els anomenats espais de dades”.

Es tracta d’estructures basades en complexos desenvolupaments de software per garantir la compartició segura i confiable de dades i “necessitarà de la voluntat i el convenciment de les empreses i institucions que generen les dades per a compartir-les", ha dit Joan Mas.

El congrés ha presentat diverses solucions emmarcades en el que es coneix com l’AI for Good, la contribució de la tecnologia per millorar el benestar de les persones especialment davant les múltiples crisis de caràcter sanitari, geopolític o mediambiental que pateix la societat.

“L’AI & BigData Congress s’ha consolidat com a punt de trobada anual del sector especialitzat en Intel·ligència Artificial, essent l’espai ideal per conèixer els projectes i iniciatives més innovadores que empreses i institucions estan duent a terme al nostre país. Amb l’Estratègia Catalonia.AI, impulsada pel Govern, vàrem fer una aposta decidida pel desenvolupament i adopció de la IA a Catalunya i ja n’estem veiem els resultats”, ha afirmat el director general d’Innovació i Economia Digital de la Generalitat de Catalunya, Daniel Marco.

