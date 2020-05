El pròxim 26 de juny les sales de cinema obriran en les poblacions en Fase 2 del desconfinament

El Gremi d’Empresaris de Cinemes ja té una “possible data” de reobertura de les sales.

la reobertura generalitzada dels cines a tota Espanya podria ser el 26 de juny. El president del Gremi d’Empresaris de Cinema, Camilo Tarazón, ha admès que és la data “possible” amb què treballen les sales.

De fet, una de les novetats de la Fase 2, és la reobertura dels cinemes amb un terç de l’aforament. Si més no això és el que diu el BOE. Els empresaris del sector, però, ja avisen que no serà així, que no poden aixecar la persiana d’un dia per l’altre.

Tarazón ha recordat que els dos principals mercats són la comunitat de Madrid i l’àrea metropolitana de Barcelona. I comptant que podrien trigar un mes a entrar a la fase 2 de la desescalada - igual com han trigat un mes per passar de la 0 a la 1 -, el sector treballa amb l’horitzó de l’últim divendres de juny.

La data que a tots ens ve al cap és el 26 de juny. No és una data acordada. Però entenem que col·lectivament que és la primera data possible

En tot cas, el sector s’ha compromès a tenir les sales en marxa al juliol. I la primera gran estrena prevista és Tenet la nova de Christopher Nolan, el dia 17 de juliol.

Les sales reobriran amb una programació mixta. A la cartellera conviuran “estrenes de menys impacte comercial” amb pel·lícules “de catàleg” ,és a dir, clàssics.

Hi haurà algunes estrenes de menys impacte comercial. Es farà una programació mixta amb aquests títols i pel·lícules de catàleg o estrenes que estaven en pantalla quan vam tancar de sobte

Camilo Tarazón President del Gremi d empresaris de cinema de Catalunya.

Si vols estar informat de tot el que passa al teu voltant ja saps que sempre hi ha una emisora de la Cadena Cope al teu costat.A través de Cope.es i també a les nostres xarxes socials; instagram,Facebook i twiter @Cope_Catalunya