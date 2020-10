El pròxim 29 d'octubre arriba als cinemes el documental de Mónica Naranjo

El pròxim 29 d'octubre s'estrena en cinemes La huella de la pantera, un documental que, partint de l'última gira de Mónica Naranjo Renaissance, repassa la carrera i l'impacte en la indústria musical d'aquesta artista reconeguda com una de les veus més importants de la música hispanoparlant.

A través de les cançons de la seva gira, recorrerem tota la seva trajectòria des de la seva arribada al panorama musical en els 90: els seus complicats inicis, la necessitat d'emigrar lluny per trobar el triomf, el seu enorme èxit i posterior retir voluntari fins al nou ressorgir que viu avui. Una autobiografia musical en què, a més, s'ha comptat amb material inèdit i entrevistes a terceres persones per dibuixar amb detall la carrera d'un dels més grans icones musicals en espanyol. Les imatges en directe de la gira Renaissance han estat rodades durant els seus últims concerts a Espanya.

Mónica Naranjo ha estat i és, per si mateixa, una figura que ens ajuda a entendre com ha evolucionat no només la indústria musical, sinó també la societat. El documental repassa els 25 anys d'història d'una artista única i irrepetible que sempre ha deixat empremta i forma ja part també de la nostra història.

El documental, de 90 minuts de durada, ha estat dirigit per Miguel Bosch i Ana Jove, que a més s'ha encarregat del guió. Tots dos van estar també al front d'un altre docu-reality molt important al nostre país. La producció executiva ha anat a càrrec d'Íñigo Pérez, Vanesa Aparicio i Sergi Reitg.