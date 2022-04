Ja en proves l'app pública per demanar un taxi

L'app pública per demanar un taxi a Barcelona estarà en funcionament a la tardor després de fer proves pilot a l'estiu, amb l'objectiu de reduir els 300 milions de quilòmetres anuals que els taxistes fan sense clients.

L'Institut Metropolità del Taxi (IMET) i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) han desenvolupat aquesta iniciativa "pionera", que imita el gest de petició a mà alçada al carrer. Aquest sistema, que tindrà el nom de 'Picmi', busca que tots dels taxis ofereixin un servei digitalitzat, ja que a hores d'ara, la meitat del sector no està adherit a cap aplicació o emissora.

El temps que els conductors circulen per la capital catalana sense clients representa un 48% del trànsit total del sector, segons ha indicat Antoni Poveda, vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB, en una roda de premsa aquest dimarts.

Per això, el servei també té la finalitat d'augmentar el volum de demanda de taxis i de realitzar rutes més eficients, reduint l'impacte ambiental.

En aquest sentit, el projecte anirà acompanyat de la creació d'una xarxa de noves microparades perquè els taxistes esperin que entrin peticions, que complementaran les 275 que hi ha a Barcelona i les 376 de tota l'àrea metropolitana.

La presidenta de l'Institut Metropolità del Taxi (IMET) i regidora de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, ha assegurat que "se'n necessitaran tantes com sigui possible" però que encara no està tancada la xifra total. De fet, és possible que l'app comenci a funcionar sense que aquesta xarxa complementaria estigui planificada perquè el consistori no vol més demores.

En tot cas, Bonet ha promès que amb el nou sistema "sense cap mena de dubte serà molt més fàcil trobar un taxi" però "no substituirà" completament el fet de demanar un tai pel carrer. "Hi haurà més taxis a la vora, les parades estaran molt més esponjades", ha assegurat. .

Es podrà accedir al servei a través del botó 'Picmi', que s'inclourà dins de l'aplicació AMB Mobilitat, que fan servir 150.000 persones. El nom triat és un joc de paraules que ve de l'anglès 'Pick me' (Recull-me).

Un cop demanant un servei, l'usuari podrà saber quants minuts trigarà un taxi a recollir-lo i acceptar-lo o no.

De la mateixa manera, el taxista també podrà rebutjar-lo si no li convé i podrà sempre dirigir-se a l'app fent servir els comandaments de veu.

L'aplicació no comptarà amb possibilitat de fer reserves ni tampoc de fer pagaments a través de l'app, ja que, d'inici, es limitarà a "copiar" el servei de mà alçada, segons ha explicat Ramón Pruneda, director tècnic d'AMB Informació i Serveis, que és l'empresa pública que ha desenvolupat durant un any l'app. En cas de no presentar-se en diferents serveis, els clients podran ser exclosos temporalment de l'app.

D'altra banda, hi haurà zones d'exclusions on no es podrà demanar un 'Picmi': quan s'està a prop d'una parada tradicional de taxi i quan hi ha massa demanda –per exemple a la sortida d'un concert- quan es prioritzarà que els taxis vagin recollint a les persones sense fer servir l'app.

Una altra de les opcions que inclou el servei 'Picmi' és la possibilitat de saber el preu aproximat de la ruta a través del calculador de preus de l'IMET.

La mesura té un pressupost de 300.000 euros, el 80% dels quals es finançaran amb fons europeus Next Generation.

El sector ha celebrat que es posi data a una mesura que fa anys que reclamen. El president de l'Associació Professional Elite Taxi, Olivier Contel, ha afirmat que el sector està "molt content que arrenqui de manera definitiva" un sistema que permetrà que el servei del taxi barceloní sigui "excels" i que contribuirà a "eliminar la barbaritat de quilòmetres" que fan buits.

Al seu torn, el secretari del Sindicat del taxi de Catalunya (STAC) Jaime Sau ha valorat que el servei de taxi s'integri en una aplicació que ofereix altres serveis col·lectius de transport, ja que és "complementari" a la resta de mobilitat pública.

En la mateixa línia, la presidenta de l'Agrupació Taxi Companys (ATC), Jenny Alayo, ha recordat que la petició de tenir una app pública es remunta al 2013 i ha assegurat que aquest pas és "necessari per ajudar a connectar el servei".

Segons Alayo, ara s'entra en una "etapa de transició" perquè el professional treballi millor. Alhora, ha dit que aquesta app no implica perdre el servei de "mà alçada" que "és un tret identitari" del taxi.

A Migdia a COPE Catalunya hem valorat l'aplicació amb el portaveu d'Élite taxi, Alberto Álvarez (àudio).