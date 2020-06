Protecció Civil recomana "Un Sant Joan en familia"

Revetlla de Sant Joan atípica. Sense fogueres, sense grans concerts ni festes populars. Des de Protecció Civil insisteixen que toca una celebració en grups petits, mantenint distàncies i amb mascareta. Hi haurà, doncs, més festes a cases i terrasses, moltes a municipis turístics i de segones residències.

Des d’Interior esperen una gran mobilitat a partir d’aquest dimarts a la tarda i han preparat gairebé 1.000 controls dels Mossos al llarg d’aquesta nit i fins demà al matí. Un de cada cinc serà de drogues i alcohol.

I a la costa molts ajuntaments es preparen per controlar les platges. Des de Protecció Civil recomanen festes de com a molt 20 persones. No poden prohibir legalment trobades més grans, però insisteixen a aconsellar grups petits i familiars i, tot i així, mantenint les mesures més bàsiques.;

“Continuem demanant que aquest sigui un Sant Joan familiar i que ningú vagi a aglomeracions. Més enllà de les regulacions i controls, no és un Sant Joan per anar a platges o a aglomeracions: són un element de risc i aquesta és la línia vermella que tenim”

Les ciutats de Barcelona i l’àrea metropolitana han tancat les platges justament per evitar aglomeracions. En altres punts les obren amb mesures i sense actes organitzats. És el cas, al sud, de Torredembarra, Salou, Cambrils, l’Hospitalet de l’Infant i els municipis del Delta. Al nord de Blanes, Lloret, Tossa i la majoria de municipis de la Costa Brava.

Amb les platges tancades, probablement molta gent optarà per passar la revetlla en cases particulars o en restaurants, on encara hi ha aforament limitat. I també cal tenir en compte que aquesta revetlla no es podrà ballar amb desconeguts en discoteques ni sales de ball.

Després que aquest cap de setmana obrissin les pistes, la Generalitat va publicar dilluns per sorpresa un decret que ho torna a prohibir, i hi posa una única excepció: les festes privades, en què tots els convidats tenen relació. Si no és el cas, només es podrà anar als locals d’oci nocturn a fer un beure asseguts.

Alerta amb els petards

Pel que fa als petards, Protecció Civil recorda que cal llançar-los amb compte i sempre en espais oberts i lluny de zones boscoses. Especialment aquest 2020, ja que molts espais naturals estan poc cuidats després de tres mesos de confinament.

Però compte perquè a aquestes recomanacions habituals de cada any per Sant Joan cal sumar-ne d’altres derivades de la pandèmia. D’una banda, compte amb les mascaretes, que es poden incendiar fàcilment amb una bengala, per exemple. I, de l’altra, cal recordar que no s’ha de fer servir gel hidroalcohòlic abans d’encendre petards, perquè és un producte inflamable.

En qualsevol cas, el sector de la pirotècnia està prou content perquè, malgrat la pandèmia, ha aconseguit mantenir el 75% de les vendes habituals. L’Associació de Fabricants i Majoristes dels Focs d’Artifici espera que es facturin al voltant d’uns 12 milions d’euros per la venda de petards, venda que s’accentuarà durant el dia d’avui. Això és un 25% menys que els anys anteriors però, tot i així, una xifra digna donades les circumstàncies.

El gremi, això sí, demana que es gaudeixi de la nit en família i que es faci en llocs segurs. Unes 2.500 persones estan treballant en la compravenda de petards aquest 2020.