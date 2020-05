Protecció Civil: "No perdem de vista que el confinament no ha acabat"

Des d'ahir dilluns estem inmersos en primera fase de la desescalada. Cal recordar que en municipis de menys de 5.000 habitants no hi ha normativa de sortides al carrer. Els horaris per sortir al carrer a fer esport són de 6 a 10 del matí i de 8 a 11 de la nit. En aquests horaris es pot practicar esport de forma individual, sempre que es tinguin més de 14 anys. Per les persones de més de 70 anys poden sortir de 10 a 12 del migdia i de 7 a 8 del vespre. Aquestes són les normes básiques. Però avui volem parlar amb Sergio Delgado, sots-director de programes de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. Una de les frases que sovint li hem escoltat dir al Sergio és "Atenció a la població: No ens estem desconfinant". "Sí, es important. Perquè molta gent pensa, o es pot tenir la sensació de que ja estem desconfinats, i no és així. Mantenim el confinament, encara estem en situació d'emergència sanitària. El que passa és que gràcies a la bona evolució, s'han permès algunes mesures: Poder sortir els menors, que tots poguem sortir a fer esport, i des d'aquest dilluns alguns comerços estan oberts, però sempre amb cita prèvia. Però això no vol dir que s'hagi acabat el confinament. No podem sortir al carrer quan volguem i pel que volguem. Cal tenir-ho clar. Els horaris no són recomanacions, son horaris d'obligat compliment. Hem de tenir clar que hi ha un control policial d'aquest compliment, d'aquests horaris. Som set milions i mig de persones a Catalunya i no podem tenir un policia al costat, això vol dir que cal que tothom sigui responsable. A menys vegades sortim i menys persones millor. Sortim només quan sigui imprescindible. Tot té un perquè i està pensat per alguna raó"