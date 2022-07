Protecció Civil activa l'alerta per onada de calor: les recomanacions per combatre-la

Protecció Civil activa l'alerta per onada de calor a les portes d'una setmana que es preveu amb temperatures extremes. Aquest diumenge va activar el Procicat amb previsió de l'episodi de calor que s'allargarà tota la setmana. Afectarà especialment les comarques del Segrià, la Noguera, el Pla d'Urgell i les Garrigues.

A més, el Departament de Salut també ha activat la fase 2, la més alta, del pla d'actuació per prevenir els efectes de les onades de calor. Per això han llençat un seguit de recomanacions per combatre les temperatures altes.

Demanen hidratar-se, evitar sortir a l'exterior i fer esforços físics en les hores de més calor, portar roba fresca i no deixar persones o animals tancats en vehicles. També recorden que cal evitar que la calor entri a les cases abaixant les persianes i obrint les finestres perquè hi hagi ventilació creuada.

Recomanacions per combatre la calor

Evitar sortir a l'exterior i fer esforços físics en els hores de més calor

Hidratar-se

Portar roba fresca.



No deixar persones o animals tancats en vehicle



Evitar que la calor entri a les cases abaixant les persianes i obrint les finestres





Protecció Civil ha demanat als Ajuntaments que habilitin llocs frescos i sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari. També que vigilin especialment les persones de més de 75 anys, les persones amb discapacitats físiques o psíquiques, les que es vegin obligades a fer activitat física a l'aire lliure i les que tenen malalties cròniques.

Risc d'incendi elevat

L'episodi de temperatures altes també manté el pla Infocat en prealerta per risc d'incendis elevat. Aquest diumenge, els Agents Rurals van activar elnivell alt de prevenció d'incendi forestal en 16 comarques. Ara també demanen extremar les precaucions, sobretot a prop dels boscos.





