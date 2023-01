Propostes per controlar la vespa asiàtica a Catalunya

La Universitat de Girona ha desenvolupat un projecte per trobar alternatives i millores amb l'objectiu de controlar dues espècies que fa temps que amenacen les colònies d'abelles i limitaven la seva capacitat de recol·lecció. Es tracta d'àcars Varroa i vespes asiàtiques. Aquests plantegen problemes al sector agrari a l'hora de produir mel, per això el projecte de recerca de la UdG fa dos anys que treballa per trobar les alternatives més sostenibles per controlar-les. Parlarem amb el Grup de recerca de biologia animal de la UdG, Josep Mª Bas.



- Un dels principals mals de cap de les abelles i els apicultors és la vespa asiàtica. En què consisteix aquesta proposta?



La vespa asiàtica es considera una espècie invasora a Europa i és d'origen asiàtic. El que provoca a partir de l'estiu i la tardor és una baixada de la producció de mel per part de les abelles sobretot perquè la vespa asiàtica genera una pressió sobre les colònies de les abelles. La proposta que fem des del projecte és sostenible mediambientalment i econòmicament. Bàsicament, implica posar una trampa física i mecànica que es col·loca davant dels abellars i d'alguna manera dona tranquil·litat a les abelles per continuar el seu moviment en el moment de sortir de les caixes per recollir el pol·len de les flors i el seu nèctar. La segona opció alternativa són les arpes electròniques o canviar els morrions de captura. Es tracta d'una mena de receptacle que es posa l'entrada de les caixes i d'alguna manera el que fa és recollir totes les vespes que interaccionen amb les abelles.



- Com són atretes les vespes aquestes trampes?



És la mateixa atracció que la de les abelles de la mel és a dir les vespes el que necessiten és proteïna, per tant, accedeixen a les caixes i quan fan el pas d'acostar-se a les caixes cau en aquesta de trampa física.