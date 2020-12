Propòsits per l'any nou que mai cumplirem

Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra hem parlat dels proposits per l'any nou que mai acabarem complin. Un tema que hem tractat amb el psicòleg clínic Pablo Palmero,membre del Col.legi Oficial de posicologia de Catalunya. Segons un estudi de la Universitat de Scranton, només el 8% de les persones que es fan propòsits aconsegueixen complir-los. La resta, el 92%, no compleixen els propòsits. Com fer una bona llista de propòsits per dur-los a terme de debò? La millor manera de fer una bona llista de propòsits és sabent quins propòsits no es compleixen mai i així ja no incloure’ls a la nostra llista” Deixar de fumar. “Està demostrat que mai ningú ha deixat de fumar per haver-s’ho proposat per Cap d’Any. Si encara no has deixat de fumar sent tan difícil com és ara ser fumador perquè no pots fumar al carrer, ni als bars, ni als llocs públics, ni al balcó de casa, ni a les parades de bus. Aprimar-se cinc quilos, quan ni tan sols t’ho ha prescrit un metge. “Això està demostrat que no es compleix mai. Voleu deixar els vostres cossos en pau i acceptar-vos com sou? Llegir més. “Si has posat a la llista ‘llegir més’, vol dir que no has llegit mai i, per tant, deixa de fingir que t’interessa llegir. Apuntar-se al gimnàs. “Això no cal que ho tornis a dir. D’apuntar-te al gimnàs ja ho has fet mil cops; la qüestió és anar-hi. Sortir de la zona de confort. “Jo que no he estat mai en cap zona de confort, trobo increïble que la gent que ha trobat el confort vulgui sortir-ne. Ja n’hi ha prou de no conformar-se. Prou de lluitar pels teus somnis. Prou de voler sortir de l’estancament. Perquè, a molts d’aquests que us agafa la mania que voleu sortir de la zona de confort, en realitat no ho voleu i acabeu embolicant la vida als altres, que estàvem tan tranquils, i després voleu tornar a la zona de confort com sigui.