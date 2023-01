Propòsits d'any nou que poden crear frustració

Els propòsits d'any nou són una tradició en la qual moltes persones reflexionen sobre l'any anterior i decideixen quins canvis volen fer en la seva vida l'any següent. Aquests canvis poden incloure la pèrdua de pes, l'exercici més freqüent, la millora de les relacions personals o l'obtenció d'un títol universitari. Mentre que els propòsits d'any nou poden ser una forma positiva de motivar a les persones a millorar les seves vides, també poden tenir efectes psicològics negatius si no es manegen de manera adequada.

Un dels principals efectes psicològics dels propòsits d'any nou és la pressió addicional que poden causar. Moltes persones se senten pressionades per a aconseguir els seus propòsits i poden sentir-se aclaparades per la quantitat de canvis que volen fer. Això pot portar a l'ansietat i l'estrès, especialment si les persones se senten incapaces d'aconseguir els seus propòsits.

A més, els propòsits d'any nou poden crear una sensació de fracàs si no es compleixen. Si les persones no aconsegueixen els seus propòsits, poden sentir-se desanimades i perdre la motivació per a continuar intentant-ho. Això pot portar a l'autoestima baixa i la falta de confiança en un mateix.

Per a evitar aquests efectes negatius, és important ser realista en establir propòsits d'any nou i ser comprensiu amb si mateix si no s'aconsegueixen. També és important recordar que els propòsits d'any nou són una oportunitat per a millorar, no una exigència. En lloc de fixar-se metes impossibles, és millor establir metes assolibles i dividir-les en passos més petits per a fer-les més manejables.

En resum, els propòsits d'any nou poden ser una forma positiva de motivar-se a si mateix i millorar la vida, però també poden tenir efectes psicològics negatius si no es manegen de manera adequada. En ser realista i comprensiu amb si mateix, i dividir les metes en passos més petits, es poden maximitzar els beneficis d'establir propòsits d'any nou i minimitzar els efectes negatius.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el professor del departament de psicologia de la UdG, Joan Roa (àudio).