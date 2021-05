El projecte de l'ACA al delta del Llobregat enfada als pagesos del territori

Parlarem de l'ampliació de la Zepa i el projecte de l'agència catalana de l'Aigua que ha deixat a molts pagesos del parc agrari del Llobregat sense sortida. Això és el que expliquen des de joves agricultors i ramaders de Catalunya i denuncien que les administracions no els tingui en compte el sector ni les pèrdues que hauran d'assumir. Parlarem d'aquesta situació amb el Mauri Bosch cap sectorial de l'Horta i sectorial de la fauna salvatge de JARC i productor del parc agrari del Llobregat.

-Per què aquests projectes estan perjudicant la pagesia?

La pagesia està maltractada i hem de tenir en compte que en el seu dia es va fer un parc agrari per evitar especulacions urbanístiques sobre els terrenys perquè es pogués cultivar. No hi ha ningú que li agradi més la natura que els pagesos, però hi ha una tendència i un populisme que ens està coartant la nostra manera de treballar. Hem de ser rendibles econòmicament i això ara com ara i amb les perspectives que s'estan veient no és així.

-L'ampliació de la Zepa el que fa és comprometre la viabilitat de les explotacions i pèrdua de collites?

Ens estem trobant que l'ampliació de la zona Zepa és causada per unes tendències que provenen des d'Europa i no s'ajusten a la realitat. Hi ha gent que està fent valdre uns estudis què són realitzats per associacions mediambientalistes sense cap rigor tecnològic ni científic. Hem de tenir en compte que el consell agrari no està dirigit per pagesos ni escollit per pagesos ni tampoc el paguem, per tant, ells tenen una altra visió de la situació i a l'hora d'aplicar normatives.

-Estan fent la traveta al consum de proximitat?

Si un parc agrari no assegura la viabilitat dels pagesos professionals, no té sentit.