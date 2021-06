El projecte #almeuritme. L'homenatge al dia mundial de la música

Avui és el dia mundial de la Música i ha nascut un projecte que es diu "Al meu ritme" de La Capsa. Parlarem amb el portaveu d'aquest projecte el senyor Vicens Macià.



-De què tracta el projecte "Al meu ritme"?



És un projecte que precisament hem posat en marxa per celebrar el dia mundial de la Música i fer alguna cosa diferent del que es sol fer. Volíem crear una celebració com déu mana sobre la música i crear un projecte amb més comunitari i que durés durant uns mesos. També volíem que participessin músics de totes les edats i de tots els nivells. Al voltant d'un tema triat volien fer una versió entre tota aquesta amb videoclip inclòs.



-Fa onze anys d'aquesta iniciativa.



Sí precisament és un projecte que toca diferents punts en l'àmbit comunitari i posa en contacte a gent molt diferent entre ells on s'han creat moltes amistats i també alguns grups de música. Una de les novetats d'aquests últims anys els mateixos artistes venien aLa Capsa a fer alguns assajos amb la gent que participava i compartir en aquest moment creatiu a l'hora d'adaptar el tema.



-Com es trien els temes?



Vam fer una votació popular durant dos o tres anys, a partir d'una llista que creàvem des de la capsa. Tots tenen un nexe en comú què és la positivitat, com una mena de cant a la vida que et dóna certa esperança.



-Quantes persones formen part del projecte?



Hi ha hagut molta participació, aquest any han participat quatre escoles al prat de Llobregat que estan inscrites en un projecte de l'escola de música i estem a prop dels 180 participants.