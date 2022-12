Prohibir fumar a les noves generacions?

A Nova Zelanda es prohibirà fumar a totes les generacions futures, de fet la gent que hagi nascut després del 2008 no podrà comprar cigarretes o productes relacionats mai més en el país. Parlem amb el catedràtic de Filosofia Moral i Política de la UAO CEU, AquilinoCayuela.



- Amb aquesta nova llei, hi ha risc de provocar l'afecte contrari?



Em sorprèn bastant aquesta notícia, una cosa és que es prohibeixi el tabac en general a Nova Zelanda com una llei seca per tots, però predeterminar a partir d'una data de naixement i obligar les persones a no fer una cosa em sembla molt típic d'aquesta cultura generalitzada de totalitarisme perquè una de les característiques que té és predeterminar les persones a tenir certs comportaments.



- Es tracta d'una llei que ja està aprovada pel parlament de Nova Zelanda des de mitjans d'aquest mes de desembre. Han dividit als ciutadans que poden fer-ho i els que no.



A mi aquesta mena de fórmules és el que em resulta cada cop més preocupant perquè s'estan estenent moltíssima en la nostra cultura. És veritat, fumar és perjudicial per a la salut i té costos per les persones i per la sanitat, però també hi ha una gran quantitat d'elements de la nostra societat que també són perjudicials i es detecta més flexibilitat.



- Creus que l'objectiu contra el tabac hauria d'anar per un altre camí?



Incrementar la informació i educació a les escoles sobre els riscos i els perills que comporta el tabac, això sí que seria legítim. Si ho volen fer més dràstic, que sigui una prohibició generalitzada però no predeterminada.