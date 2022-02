Prohibir entrar les teves begudes o menjar al cinema no és legal

Per molts usuaris de sales de cinema, anar a veure una pel.lícula no només suposa pagar el preu de l'entrada, sinó també assumir l'elevat cost que sovint tenen les crispetes o altres llaminadures o refrescos. És una inversió que pot ser important si es tracta de tota una família. Algunes persones opten per emportar-se de casa les begudes i els snacks. Però aquesta pràctica no agrada als responsables dels cinemes. Per parlar del tema hem convidat a Rubén Sánchez, secretari general de FACUA, per preguntar-li si és legal, o no, prohibir portar al cinema el teu propi menjar: “No, no es legal que nos prohiban la entrada al cine con nuestra comida, siempre y cuando en ese cine esté permitido comer el mismo tipo de productos. Es como argumentar que como en el cine venden ropa, o gafas de sol, no nos permiten entrar vestidos, o con gafas de sol.No tiene lógica. En un cine la actividad principal es la exhibición de películas. Si luego hay una actividad secundaria que sea vender comida, bebidas, ropa, o lo que sea.... pueden hacerlo, pero no pueden prohibir al usuario llevarla consigo de casa. Desde FACUA llevamos años denunciando este abuso, hay muchas denuncias de usuarios, que es lo importante. Que los consumidores ponga en conocimiento de las atoridades autonómicas estas prácticas, y hay incluso alguna sentencia del Tribunal Superior de Justicia donde se ponía de manifiesto esta ilegalidad. Es muy importante que las autoridades de consumo den a conocer de forma pública las empresas a las que multan por este tipo de prácticas, para trasladas al consumidor que lo que hace es totalmente legal. Incluso en nuestra denuncia se puede reclamar el dinero que hemos perdido. Hay que moverse, y hay que denunciar.