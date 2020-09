Se prohiben usar los teléfonos 902 y 901 para atención al cliente

El ministerio de consumo del gobierno español ha anunciado una reforma de la ley general para la defensa de los consumidores y usuarios para que quede expresamente prohibido el uso de las líneas 902 y 901 para servicios de atención al cliente. Este anuncio está relacionado con una de las primeras reivindiaciones que se le hizo al nuevo ministro a través de FACUA - Consumidores en Acción. Rubén Sánchez es su portavoz, y parece que el ministerio les ha hecho caso: "Estamos contentos, esperamos que el conjunto de fuerzas políticas asuman que hace falta que la ley sea muy clara, para que los teléfonos 902 o 901, que son de altísimo coste, dejen de usarse para atención al cliente. DE hecho esto ya está prohibido, pero hay adminstraciones autonómicas que dicen que no tienen clara la prohibición. Ya hay sentencias que dicen que una llamada al servicio de atención al cliente no puede ser más cara que una llamada a una línea con una tarifa básica. Pese a eso el ministerio de consumo ha entendido que lo mejor es clarificar aún más la norma, y dejar muy masticado que está totalmente prohibido usar estas líneas. Desde Facua hemos denunciado a más de un centenar de empresas por el uso de estas líneas 902 o 901. Ninguna aseguradora, ni centro comercial, ni compañía de viajes, ha de decirnos que llamemos a un 902 para contarnos algo sobre un producto que hemos comprado, o para hacer una reclamación. Hay empresas que se están lucrando con estas llamadas. Por supuesto los 805 o 806 están más prohibidos todavía. Son teléfonos para el ocio, para juegos de azar, pero, por supuesto, no para atención al cliente. Aunque alguan vez hemos pillado a una compañía aérea usando estos números de tarificación especial. Es necesario que las administraciones monitorizen el mercado y sancionen a las empresas que encuentren que incumplen estas normativas"