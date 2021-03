El programa de cribatge de professionals detecta menys asimptomàtics coincidint amb la vacunació

Hi ha un programa el programa de cribratge de professionals de l'Hospital Germans Trias ha detectat una disminució d'infecció asimptomàtica de covid del 80% coincidint amb la vacunació. Per parlar del tema tenim a la doctora Maria Esteve què és cap del servei de Medicina preventiva de l'Hospital Germans Trias

.Els Símptomes semblen que coincideixen amb aquest 88% de la vacunació, la relació és directe o no?

Això són resultats provisionals que hem obtingut aquí. Tenim un programa de cribratge periòdic cada quinze dies per als professionals sanitaris, ja que tenim més risc d'adquirir aquesta infecció per la covid i podem contagiar a pacients que poden ser susceptibles i també als nostres propis familiars.

Hem fet un programa quinzenal en el que va haver-hi 2300 treballadors i hem detectat 246 sanitaris que eren asimptomàtics i els vam enviar a casa per poder detectar l'infecció asimptomàtica. El que hem detectat en els últims cribratges, és que la proporció d'infectats a disminuït bastant des de la implantació de la vacuna a principis de gener, ja tenim una cobertura en sanitaris superiors al 80% més que entre els vacunats, aquesta infecció asimptomàtica, ha disminuït gairebé un 80% respecte als no vacunats.

També estan observant altres centres sanitaris que fan cribratges similars. Els assaijos clínics en les vacunes han demostrat que les vacunes seran eficaces per prevenir la malaltia greu, per prevenir hospitalització i per a prevenir la mort, però no se sabia molts si anaven a ser eficaços o no per prevenir la infecció asimptomàtica i això s'està veient en estudis realitzats a Israel que estan molt avançats amb les vacunes o en estudis a Gran Bretanya.En altres països, són estudis preliminars perquè els estudis de vegades són complexos, de mostrar la causalitat, però s'està veient que efectivament en els vacunats hi ha menys infecció asimptomàtica i quan n'hi ha, hi ha menys càrrega viral de manera que seria eficaç i es una molt bona notícia realment per disminuir la transmissibilitat de la infecció.

La vacuna també neutralitza al virus?

Sí, són les vacunes esterilitzants i són eficaces per disminuir l'estat d'infecció asimptomàtica, en el 100% és difícil, però està disminuint i és aquesta comprovant en estudis realitzats en diferents països i per diferents autors que això és així. Aquestes vacunes són molt millors que les de la grip tenen una efectivitat molt alta del 95%.

Una de les claus perquè aquests sigui extensible a tota la població, és vacunar com més aviat millor.

De fet ara a les residències sanitàries de la tercera edat on són vacunant, tant els ingressats com el personal, ja està disminuint molt i quan hi ha un contacte ja no han de fer quarantena. Quan hi hagi cobertures molt amplies de vacunació per a la població, anirem en la mateixa direcció.