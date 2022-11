Productes de proximitat al Penedès

Aquest projecte de restauració es fa en el centre de Finca Viladellops, en un entorn únic de vinyes, cellers i història en el municipi català de Olèrdola, que ja té un important referent vitivinícola, històric, museístic i enoturístic.

Poques setmanes després d'inaugurat el restaurant La cantina de Viladellops va néixer Nostre Rebost (El nostre Rebost), un mercat-tendència artesanal que busca que els clients puguin gaudir en les seves llars dels productes de Cantina Viladellops.

Es tracta d'un mercat a l'aire lliure (mentre el temps ho permeti) al costat del restaurant, amb una exposició de productes orientats al tradicional, amb ànima del Penedès i del Garraf, que es podran degustar in situ o adquirir per a portar.

Els productes que s'ofereixen són de la terra, i arriben tant dels fogons del xef Jairo, com de petits productors de la zona, units per l'aposta per la qualitat i la proximitat.

Entre altres es poden trobar canelons tradicionals, croquetes, el brou clàssic de l'escudella, terrines de foie, calçots amb la seva salsa específica, i verdures de l'hort de Calç Tomàs; al costat d'una gran varietat d'olis.

Finca Viladellops és una propietat de 400 hectàrees en el massís del Garraf, de producció 100% ecològica, amb 60 hectàrees de vinyes pròpies.

Allà conreen les varietats autòctones Xarel·lo (blancs) i Garnatxa (negres), en unes terres els orígens de les quals es remunten als ibers.

La zona compta atractius històrics com el castell de Olèrdrola, l'ermita romànica de Sant Joan, cellers de 1877 i un centre d'interpretació que permet conèixer la història de la família Desvalls, protagonistes de la vida vitivinícola de la regió.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat del projecte amb el Borja Alonso de la Cantina de Viladellops (àudio).