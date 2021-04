El Procicat formalitza la lliure circulació per Catalunya i el retorn a les aules dels estudiants de batxiller

El Procicat ha aprovat formalment aixecar el confinament comarcal i permetre la lliure circulació per Catalunya a partir de dilluns i fins al 2 de maig. Els estudiants de batxillerat retornaran a les aules i la restauració dels centres comercials podrà reobrir en el mateix horari que la resta, fins a les 17 hores. Són mesures que han anat transcendint en les últimes hores i que s'han oficialitzat en roda de premsa aquest dijous. A més, s'amplien els aforaments en activitats religioses i esportives, del 30 al 50%. El comerç ja no tindrà limitació d'espai, tot i quedar-se en l'aforament del 30%, i podran obrir els espais infantils lúdics amb aquest mateix aforament, però sense restauració.

Aquests passos endavant, es fan per l'estabilització de les xifres i l'augment de la velocitat de vacunació. La setmana passada es va batre el rècord d'inoculació de dosis a Catalunya, amb 300.000.

La situació actual és "estable", però les UCI continuen al voltant dels 500 malalts crítics. Per això es volen flexibilitzar mesures però a poc a poc, minimitzant riscos i amb precaució per tal de no fer passos enrere. La consellera ha reiterat els consells habituals com vigilar la interacció social, prioritzar els espais oberts i sempre amb mascareta, per no tornar a augmentar els contagis i donar temps a l'estratègia de vacunació.

Des del Departament d'Interior s'ha demanat "contenció i prudència" durant els pròxims dies malgrat la modificació de les mesures. El conseller Miquel Sàmper ha explicat que amb les dades positives comença "un altre paradigma" en què cal aprendre a conviure amb la pandèmia, ha dit. En aquest sentit, ha reclamat "una paciència d'un o dos mesos" abans de recuperar la normalitat.