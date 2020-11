La primera motocicleta de rescat elèctrica

Alumnes del 4t curs del Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i del Grau de Disseny d’Elisava, l’Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona, han dissenyat i fabricat la Dayna, la primera motocicleta off-road i 100% elèctrica ideada per oferir un servei de rescat i assistència en esdeveniments esportius. Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra hem parlart amb Ferràn Algueró, alumne d' elisava.Portaveu d'Elisava Racing Team.

El vehicle de dues rodes facilita un accés més àgil dels equips de rescat i mèdics a la zona on es troba el ferit per tal de poder tractar-lo de forma inicial i decidir de forma ràpida si cal evacuar-lo utilitzant altres transports mèdics. Dayna és medicalitzada i incorpora l’equipament i materials necessaris per dur a terme tractaments bàsics i estabilitzacions de ferits.

Dayna es basa en un nou sistema smart amb connexió IoT, sensors de punts cecs i de proximitat, Bluetooth i GPS que permetria reduir el temps d’actuació durant els serveis de rescat. En cas de produir-se comercialment, la motocicleta seria capaç d’integrar la informació dels dispositius de tracking GPS i la combinaria amb les dades de les aplicacions dels corredors per tal d’analitzar el seu moviment. Dayna preveuria així accidents o situacions en les quals el corredor pot necessitar assistència abans fins i tot que la sol·liciti, per exemple detectant una aturada massa llarga d’un corredor potencialment ferit, entre d’altres.

Dayna es connecta a través del dispositiu mòbil per augmentar les capacitats de comunicació, amb la connectivitat GPS i satèl·lit incorporada. En situacions de cobertura insuficient per telèfon o ràdio, la motocicleta podria activar directament la comunicació per satèl·lit, possibilitant una comunicació ràpida.

La motocicleta integra a més una pantalla que permet ajustar els paràmetres de conducció, triant entre les diferents modalitats en funció del terreny i la bateria restant. A través de la pantalla també es poden activar els llums especials per al servei d’intervenció per alertar a les persones que es trobin en el rang d’actuació de la motocicleta. Dayna compta amb dues bateries extraïbles i intercanviables, llums d’emergència i un maleter amb espai per portar els elements necessaris per a realitzar rescats.