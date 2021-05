El primer single del nou disc d'Albert Freixas, Chroma, és Every time we fall

Albert Freixas presenta el nou senzill "Every time we fall" i forma part del seu últim projecte musical amb col·laboracions de luxe com els veterans jazzmen de l'escena Barcelonina, Tom Warburton al contrabaix i Jordi Gardeñas a les bateries, David Calvo aL saxo tenor i la música resident a Austràlia, Leticia Nischang als cors femenins. CHROMA és un disc fresc i original, on Freixas segueix en la seva línia de fusió estilística, sempre amb el seu segell personal, i cada vegada més transparent en el seu gran amor cap a la música jazz. Parlarem amb ell de Cultura i música.

-Aquest nou senzill és d'un avançament del teu nou àlbum?

Exacte és el primer senzill i l'avançament del nou àlbum Chroma, després de dos anys i mig de l'últim disc. Aquest nou disc és més interessant i tinc moltes ganes que els oients ho vagin sentint i fent seu.

-Continua aquesta fusió estilística que ja és com el teu segell personal.

Correcte, jo sempre he cregut en la música sense etiquetes i sempre m'ha agradat posar molts ingredients a l'olla i barrejar-ho bé a veure què surt. A vegades no és fàcil perquè intentes acostar diferents mons que no són del tot propers, però m'ha agradat molt aquest exercici d'intentar fer ponts entre estils.

-Es nota que ets un gran fan del jazz.

Escolto molt de jazz, però mai he estudiat prou per poder tocar-lo podríem dir que és una relació platònica, però sempre que puc Intento posar pinzellades de jazz a la meva música. Una de les coses que més m'agrada del jazz és la seva filosofia d'improvisació i de fet sempre ho faig molt així, mai faig dues cançons iguals, per tant comparteixo moltes coses amb aquest estil i es nota la seva presència en aquest disc.