El primer llibre comestible de la història

Avui a Migdia a Cope Catalunya i Andorra parlem d'un llibre que es pot menjar.

A partir d' ahir s'aixequen les restriccions a les llibreries, que fins ara havien de tancar els dissabtes. I també podran obrir cada dia les que tenen més de 400 metres quadrats. Tot i una certa flexibilització de les mesures anti-Covid, el sector continua patint els efectes de la Covid-19 i es reivindica com a essencial. L'editorial Comanegra ho ha fet d'una manera tan gràfica com innovadora: un llibre que es menja.

Les botigues d'alimentació són essencials en plena pandèmia pel menjar que venen. Per això, Comanegra ha fet el llibre més essencial de tots: un que es pot menjar. L'autor és Màrius Serra, tot un verbívor, com ell mateix es defineix. Un terme que va inventar i que ve del llatir "verbum" i "vorare" (devorador de paraules). Ara, literalment.

El llibre "Bibliofàgia. Conte essencial" es ven en una botiga de fumats, al pati de la Fàbrica Lehmann de Barcelona. És un conte sobre un lector voraç per reivindicar que les llibreries obertes són la millor eina per fomentar la lectura.

Només se n'han imprès 100 exemplars, està fet amb paper i tinta comestible, és dolç i sense gluten. El llibre costa 20 euros i només s'ha pogut recollir aquest dissabte a la tarda i no es podrà adquirir en cap altre format. Segons l'editorial Comanegra, aquest conte de Màrius Serra "és un elogi a la comunitat llibresca, des dels lectors voraços als llibreters militants", passant pels editors que es veuen obligats a fer coses tan estrafolàries com la publicació d'aquest llibre perquè no els "prenguin més el pèl". En la presentació del llibre, l'escriptor Màrius Serra ha considerat que "provoca molta inseguretat que el discurs públic no es correspongui amb l'acció pública". "Per la boca poden dir que la consideren essencial, però amb els fets, molt essencial, si no arriba al 2% del seu pressupost, no la deuen considerar" En el llibre, Serra assegura que tots som lectors bibliòfags "perquè tots ens alimentem de paraules". "Fins i tot aquells governants que diuen que la cultura és essencial i després s'han d'empassar les seves paraules amb patates, oli, sal i vinagre", rebla al final del conte.