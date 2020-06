Primer dia sense ingressos per Coronavirus a l'Hospital Clínic

Si esteu pendents de les xarxes socials segur que ja coneixereu la notícia: L'Hospital Clínic va anunciar que per primera vegada des del mes de Març no havia tingut cap cas ni cap ingrés per Covid19. Ho van anunciar a Twitter i la mateixa consellera de Sanitat ho va retuitejar. Avui volem saludar al doctor Manel Juan, que és cap de la secció d'Inmunologia de l'Hospital Clínic de Barcelona: "Que l'Hospital Clínic no tingui cap ingrés per Coronavirus en un dia, és una notícia fantàstica, però allò realment important és que tots ens concienciem. A l'Hospital Clínic liderem un projecte internacional per fer servir la resposta inmunitària del cos per curar el Coronavirus. Per explicar què és això us dirè que ens aquests moments tothom entèn que hi ha molta gent que ha passat la malaltia sense tenir cap problema. De fet són la majoria, molts que han passat la malaltia sense símptomes. Això passa perquè es té un sistema inmunitari que controla la infecció. Aquest projecte intenta donar un pas més endavant i entendre com funciona aquesta inmunitat, entendre millor al nostre sistema inmunitari. Intentem conèixer millor la resposta contra el Covid i tenir eines per tractar als pacients en els diferents moments de la malaltia. Els Limfocits T són claus. La resposta inminutària és una respota on treballen molts elements de forma coordinada, és com un concert amb tota una orquestra. Dins aquesta orquestra hi ha un director, i en aquest cas el director és un limfòtic T, que organitza tota l'estructura, i el nostre estudi vol basar-se en aquest limfòcit T per poder lluitar contra el virus de forma més efectiva.