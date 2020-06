Es preveuen importants retencions de trànsit aquest cap de setmana

El servei català de trànsit demana a tothom extremar la precaució en la conducció especialment durant aquest cap de setmana, ja que serà el primer amb mobilitat no restringida des de l'inici de la pandèmia. Juli Gendrau és el director del servei català de trànsit. Li volem preguntar quin factor li preocupa més de tots els que es poden donar aquest cap de setmana: "Un dels temes que més ens preocupen és que molts conductors potser agafen el cotxe aquest cap de setmana després d'haver-lo tingut parat durant mesos. Estem aconsellant que es faci una revisió del vehicle, veure en quin estat està el motor, la pressió dels neumàtics, i tot un seguit d'elements. És important fer aquest manteniment. Després de molt temps parat, fer un recorregut encara que sigui de 50 quiòmetres, el cotxe ens pot donar dificultats". Aquest cap de setmana la mobilitat d'oci serà la dominant: segones residències, sortides per veure amics... la gent té ganes de sortir: "Evidentment. Entre setmana estem veient una reducció d'entre el 15-20% respecte al trànsit habitual, mentre que el cap de setmana el descens era del 50%. Però aquest cap de setmana aquestes restriccions ja no hi serà, i es preveu que hi hagi molt de trànsit durant tot el cap de setmana. Es preveu que hi haurà molts cotxes a les carreteres." Els punts més complicats seran les sortides i entrades de Barcelona i les grans ciutats: "L'AP-7 serà un dels corredors més problemàtics, però també zones del Pirineu, Cerdanya, Garrotxa, i també les zones de platja segur que són molt visitades: costes del Garraf, de Girona, de Tarragona, Terres de l'Ebre... i hem d'anar molt atents, programar bé les sortides i els retorns, és important informar-se de l'estat del trànsit, i demanem a tothom paciència, perquè és difícil que no es produeixin retencions"