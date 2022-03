El preu de l'habitatge de segona mà a Espanya baixa per tercer mes consecutiu.

La invasió Rússia- Ucraïna ha provocat una gran volatilitat en el mercat financer i amenaça en estendre les conseqüències econòmiques a tots els sectors, també el inmobiliari espanyol. Els experts creuen que el conflicte reduirà la demanda i paralitzarà les inversions i elevarà encara més els costos de construcció. Parlarem amb el Ferran Font, director d'estudis de pisos.com.



- Poden frenar la inversió en immobles al nostre país per part dels ciutadans russos?



Sí que és cert que la situació actual és inestable, de manera habitual el que fa és convertir l'Habitatge en un valor refugi i, per tant, augmenta aquesta inversió. Sí que és cert que la situació actual posa moltes traves als compradors russos per fer aquesta compra d'habitatge. Hem de tenir en compte que el nostre país en general tot i que ahir amb mercats molt concrets on hi ha una major visibilitat del comprador. Espanya és un país de poca exposició del comprador rus, ja que no és dels principals compradors de nivell internacional.



- Hi ha una part dels russos que van a la part del nord de Catalunya, com per exemple Girona, Costa brava o Figueres.



Si, és tal com comentes. La presència del comprador internacional a escala estatal del 2021 es situa en un 12% de les compres d'habitatges. D'aquest 12 només un 1,89 són clients russos, òbviament, això no vol dir que no hi hagi marcat. Sí que és cert que el comprador rus és molt exclusiu i, per tant, també és molt cridaner i és on pot afectar de manera concreta en aquest mercat on tenen aquest tipus de producte car.

- La preferència dels russos a l'hora de comprar habitatge és més de 100 metres quadrats, per això els imports solen ser molt elevats.



Com bé parlàvem abans no és només la localització com Alacant, Balears, Màlaga o especialment Marbella, on quasi ben bé el 30% de les compres són fetes per estrangers i són mercats que poden oferir al client rus el que està buscant. De manera més generalitzada el que busca és un producte molt luxós i exclusiu i òbviament és un producte que no està a l'abast de tothom.