Es presenten els contenidors intel·ligents al barri de Sant Andreu de Barcelona

La zona de Sant Andreu Sud de Barcelona ja té el primer contenidor intel·ligent per recollir matèria orgànica. Per tant, des del mes d'octubre s'han col·locat 48 bústies, i els 15 contenidors s'afegeixen a les 48 bústies per tal de flexibilitzar la recollida d'aquesta brossa. Paper i cartó, reciclables i residus s'han deixat intactes, anant porta a porta el dia corresponent en un contenidor al carrer.

Els veïns d'aquest barri han negat que l'ajuntament de Barcelona hagi acceptat les millores proposades en el sistema porta a porta. Valorarem aquesta situació amb la portaveu de l'associació de veïns de Sant Andreu sud, Cristina Galán.



- L'ajuntament no ha acceptat les millores que proposàveu?



L'ajuntament no vol escoltar absolutament res del que se'ls hi planteja. Totes les reunions que s'han fet amb la comissió de seguiments són reunions en les quals no hi ha cap mena de diàleg, ells tenen la seva veritat absoluta i no s'aturen a escoltar els nostres arguments i hi ha un debat al respecte per arribar a un equilibri, però això no existit mai i sembla que vulguin que existeixi, són reunions en les quals simplement informant d'uns fets i ignoren qualsevol queixa, reclamació o petició que faci el veïnat.



- De fet, s'ha desestimat una reclamació en un punt de l'ordre del dia on hi havia quasi 4.500 signatures.



S'ha rebutjat amb arguments burocràtics i administratius bastant peregrins, creiem que els motius estan en un sistema inadequat per una ciutat com és Barcelona.



- Quines millores proposeu en aquest sistema?



Les escombraries en aquest moment estan ocupant les voreres i hem de recordar quan el govern es va omplir la boca amb el fet que les voreres haurien d'estar buides perquè són per vianants. Hem d'admetre que ja no tenim motos o altres estris de ciutadans particulars, així i tot, les tenim plenes d'escombraries o d'aquests suposats contenidors intel·ligents que fins ara estaven ocupant la calçada, però ara mateix estan a la vorera.