A Migdia Cope Catalunya i Andorra us presentem el mitjà de transport que és més ràpid que els avions, es diu Hyperloop, i anirà per uns tubs sense aire i es desplaçarà per levitació magnètica. Darrere d’aquest invent, al que seguim la pista ja fa un temps, està la multinacional britànica Virgin, que ha fet públic el resultat del primer viatge tripulat del nou sistema Hyperloop de transport terrestre, que en el futur hauria de suposar una revolució en la mobilitat de llarga distància. Les característiques del nou mitjà de transport són les següents: els vehicles són unes càpsules d'uns 28 passatgers que leviten sobre unes guies magnètiques, de manera que s'evitaria el fregament de les rodes. A més, les càpsules anirien per uns tubs sense aire, pràcticament al buit, per evitar també el fregament de l'aire. Els seus creadors asseguren que, a més de la seva velocitat, tindrà un avantatge fonamental respecte a tots els mitjans existents, la seva sostenibilitat, ja que es retroalimentarà d'energia solar, eòlica i d'altres sistemes alternatius instal·lats en la seva mateixa estructura. Gràcies a aquestes característiques, Hyperloop promet unes velocitats pròximes a la velocitat del so. El viatge serà una experiència d'intel·ligència artificial a través d'uns tubs que seran un nou element als paisatges del futur, com ara ho poden ser les carreteres o les vies dels trens. Segons els càlculs dels seus creadors, una vegada amortitzada la inversió, en uns vuit o dotze anys, el tren del futur serà un transport que "guanyi diners" perquè els seus costos d'operació seran "molt baixos". L'"Hyperloop" estarà totalment sensoritzat, per la qual cosa es coneixerà "en temps real" qualsevol estrès dels materials o incidència. De moment ja s’ha fet una prova il·lusionant, un primer viatge que s'ha realitzat per un tub d'uns 500 metres de llarg, a una velocitat punta d'uns 160 quilòmetres per hora. Tot i això, i sobre el paper, Hyperloop podrà arribar a unes velocitats que superarien les dels vols comercials, estem parlant de què podria arribar als 1200 quilòmetres per hora.