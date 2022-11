Es presenta a Barcelona la 36ª campanya antàrtica

Una part de l'activitat científica que Espanya desenvolupa anualment a l'Antàrtida, es desenvolupa en la Base Antàrtica "Gabriel de Castella", gestionada per l'Exèrcit de Terra (ET).

La Campanya Antàrtica de l'ET és l'operació militar en l'exterior de les nostres fronteres més

antiga actualment en vigor i s'ha realitzat anualment fins a la present expedició. És una missió militar reduïda quant a efectius humans.

No obstant això, és única punt per la llunyania (13.000 km.) i les dificultats climàtiques, com per la importància de la col·laboració de l'Exèrcit en la recerca científica.

L'Exèrcit de Terra contribueix a la presència d'Espanya a l'Antàrtida i col·labora estretament en el desenvolupament de la recerca en aquest continent amb la gestió de la Base Antàrtica Espanyola “Gabriel de Castella”.

La base, al costat del Vaixell de Recerca Oceanogràfica “Hespérides” i la Base “Joan Carles I” constitueixen les tres plataformes de recerca amb les quals Espanya opera a l'Antàrtida.

La Base Antàrtica “Gabriel de Castella” està situada a l'Illa Decepció (latitud de 62° 55’ S i longitud de 60° 37’ W), en l'arxipèlag de les Shetland del Sud, a escassos 100 quilòmetres del continent antàrtic, a més de 1.000 del lloc poblat més pròxim i a 13.000 d'Espanya.

L'Illa Decepció és la part superior del volcà més actiu de la regió de la Península Antàrtica, les últimes erupcions de la qual van tenir lloc en 1967, 1969 i 1970.

L'erupció del 69 va destruir una base xilena i una altra britànica.

Aproximadament el 60% de l'illa està cobert per glaceres que, en alguns casos han estat, al seu torn, coberts pels materials sòlids generats per les erupcions, donant lloc a les anomenades “glaceres negres”.

Però l'illa no sols és excepcional, des del punt de vista científic, per la seva activitat sísmica i volcànica, sinó també pels processos de colonització de flora, líquens i molses que han seguit als dipòsits variables de cendres.

Arribar a Decepció exigeix creuar el temut Mar de Falçs, conegut també com a Pas de Drake, entre l'extrem més meridional d'Amèrica del Sud i l'Antàrtida.

Aprofitant els espais entre les borrasques que contínuament ho assoten, el Vaixell de Recerca Oceanogràfica “Hespérides”, operat per l'Armada Espanyola, el creuarà repetides vegades en aquesta campanya, constituint la garantia de suport a les bases espanyoles.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el comandant de l'exèrcit de terra y cap de la base "Gabriel de Castilla", José Manuel Fernández (àudio).