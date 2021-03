Preocupación entre los expertos por la oleada de endeudamientos que se prevé tras la pandemia

La pandemia ha disparado la demanda de microcréditos en el Estado, un producto financiero de fácil acceso pero con tipo de interés mucho más elevado que el crédito convencional y que, a menudo, se utiliza para pagar facturas.

Según el 'Informe Europeo de Pagos de Consumidores' del año 2020, elaborado por la consultora Intrum, casi uno de cada tres españoles –el 31%- reconocía que no podía llegar a pagar las facturas a final de mes, un porcentaje que el ejercicio anterior era del 25%. Ante la falta de ingresos y la imposibilidad de acreditar solvencia económica, muchas familias se han visto obligadas a recurrir a este tipo de producto. La situación preocupa a los expertos, que alertan de una oleada de sobreendeudamiento si la situación se descontrola.



Los datos del Banco de España confirman esta tendencia. Durante el mes de marzo, coincidiendo con el estado de alarma, en el Estado se concedieron créditos al consumo a menos de un año por 209 MEUR. Si bien es cierto que no todos los créditos al consumo son microcréditos, la gran mayoría de microcréditos tienen un periodo de devolución inferior en el año. Con el confinamiento total, la cifra cayó a los 110 MEUR en abril, pero en mayo se incrementó hasta los 189 MEUR y en julio ya frotaba los 350 MEUR.

La cantidad demandada se mantuvo estable durante los siguientes meses hasta noviembre, cuando el importe de los créditos al consumo a devolver en menos de un año ascendió hasta los 510 MEUR, el máximo del ejercicio.

Entre marzo y noviembre, pues, la demanda de créditos al consumo a corto plazo se ha multiplicado por casi 2,5 en el Estado. La situación económica derivada de la pandemia es la causa directa de una tendencia que afecta grupos muy determinados de la población y que no ha pasado desapercibida por las entidades que conceden este tipo de productos financieros.

En Migdia en COPE Catalunya hemos hablado con Elisabet Ruiz-Dortras, profesora de los estudios de economía y empresa de la UOC "Las personas que piden microcréditos son gente afectada por Expedientes de Regulación Temporal de Ocupación (ERTE) y despidos, que tienen borde los 45 y 50 años y a quienes los es muy complicado poder encontrar un trabajo nuevo", explica la profesora i afegeix que "Cuando acaben los ERTE y los periodos de carencia de los ICO, mucha gente se encontrará en una situación económica todavía más complicada y optará por este tipo de préstamo", indica.

Deuda que no genera ingresos

A diferencia otros préstamos, los microcréditos a menudo van destinados al pago de facturas en vez de actividades productivas que generan futuros ingresos. "El normal es pedir préstamo para invertir, pero ahora se piden para pagar recibos del agua, la luz y otras necesidades básicas; si no generas dinero, la situación se va agraviando", apunta . En este caso, la experta no solo pone el foco en las familias, sino también en las consecuencias que puede tener esto por las empresas que ofrecen microcréditos. "Si se otorgan créditos que no se pueden pagar, la salud crediticia de las entidades se va a pique", subraya.

El problema principal cuando la acumulación de deudas hace imposible devolver el préstamo inicial. En el caso de los microcréditos todavía es más evidente, puesto que la facilidad para acceder a este tipo de financiación va ligada a unos intereses de la deuda más elevados. Según un estudio elaborado por Asufin, por un microcrédito de 300 euros a devolver en un mes se pagan 96 euros en intereses, de media.

Recortar gastos habituales como alternativa

A pesar de que la situación de las familias que piden microcréditos tiende a ser comprometida, los expertos recomiendan evitar recortar otros gastos antes de acudir a la financiación externo. "Hay gente que puede pensar que se encuentra en una situación temporal, pero no siempre es así", explica l'experta.

Es por eso que aconseja reducir otros gastos diarios o venderse activos para obtener ingresos extraordinarios, la posibilidad de cambiar de compañía energética para ahorrar costes y, sobre todo, eliminar gastos "superfluos".

Pedir microcréditos es una solución a corto plazo, pero alerta que "los problemas a largo plazo pueden ser "muy grandes". Sin embargo, los expertos también comprenden la delicada situación de muchas familias y entienden que, a veces, no hay más remedio. "Al final todo son malas soluciones", lamenta.