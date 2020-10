"Pregúntale a mi suerte" és la nova cançó de "La Caja de Pandora"

Segur que us sona la música de "La Caja de Pandora". Ja fa deu anys que el grup va llençar "El tren de tu vida", i des d'aleshores no havien publicat material nou. Paco Zárate, la veu d'aquest gran grup, ha volgut parlar avui pels micròfons del Migdia a Cope Catalunya Andorra: "Sí, va en serio, vuelve la Caja de Pandora. Todo el grupo original volvemos a juntarnos. Lo que ha pasado es que el paso del tiempo a veces pone cosas en orden, y después de tantos años nos apetecía. El año que viene, el 2021, haremos 20 años del lanzamiento del primer disco. Ha pasado mucho tiempo, han pasado muchas cosas. Nos sentamos un día para hablar, y decidimos que quizá sería una buena idea volver a unirnos y hacer música, que es lo que nos ha gustado siempre. Y es que los músicos somos como los médicos, no nos podemos jubilar. Somos músicos toda la vida." "La Caja de Pandora" va arribar a vendre molts discos. Només del seu disc debut van vendre més de 100.000 cópies. Però va arribar al 2010 i el grup va decidir deixar els escenaris. Què va passar : "La cosa fue que llegó un punto en que no veíamos el camino del grupo de la misma manera todos. Eso le pasa a muchos grupos, que se separan, se desintegran... esa es la razón. Pero luego, como te digo, pasan cosas, y creo que la Caja se va a volver a abrir, y espero que haya mucha gente a quien le demos una alegría." "Pregúntale a mi suerte" es el títol del nou single del grup, que ja es pot trobar a totes les plataformes digitals des del 8 d'octubre.