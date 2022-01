El Prat municipi pioner en l'estratègia de transició energètica

El Prat del Llobregat ha impulsat una estratègia de transició energètica, com la seu de la casa de l'energia. Parlarem amb l'alcalde del prat de Llobregat, Lluís Mijoler.



- El municipalisme ha de ser intervencionista en aquesta situació?



El municipalisme és la llavor del canvi, és la realitat de la transformació. Les coses es fan des del món local i la proximitat, allà és on podem veure que tot i les dificultats de ser una administració per impulsar, és la més propera i la que permet més marge de maniobra per transformar les coses. Sempre dic que la veritable política es fa des de la ciutat i des dels nostres pobles.



- Qui sap millor quins són els problemes del ciutadà és l'Ajuntament.



Són regidors, no deixen de ser un veí que pateix el mateix que el seu veí d'escala o el mateix que es troba a la cua d'una pastisseria o d'un metge, no deixa de ser un ciutadà més que coneix la realitat del que està patint la gent i a l'hora també és satisfactori perquè coneix de primera mà el grau de felicitat.



- Quin és el paper de la casa de l'energia del prat de Llobregat?



El que volíem era ordenar una sèrie de serveis que ja estàvem prestant, alguns d'ells més incipients que d'altres, però el que volíem era ordenar-los i donar-li aquest format d'oficina dedicat exclusivament a les qüestions derivades de la transició energètica. Estem sent pioners en moltes de les polítiques que veurem durant els pròxims anys a la transició energètica i per això vam creure què mereixíem aquest equipament que va més enllà d'aquest servei, ja que també serveix com un laboratori inèdit al nostre país per veure in situ quins són els resultats de determinades accions relacionades amb l'energia.