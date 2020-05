Ja pots recollir dues mascaretes a la teva farmacia amb la targeta sanitaria

Desde dilluns les farmàcies catalanes ja poden dispensar dues mascaretes per setmana i usuari.Amb la targeta sanitaria,les persones que s hi adrecin podran adquirir-ne una o dues de cop. L única condició es que hagin passat set dies des de l ultima vegada que se'n va recollir alguna. Les persones que vaguin a recollir la primera mascareta desde l inici de la campanya l obtindràn de manera gratuïta i , a partir de la segona, tindran un cost de 0,76 euros per unitat. Et tot cas, es recomana a les persones que puguin seguir a casa que no trenquin el confinament per anar-les a recollir. Ara bè ,si algú no en té prou amb les dues mascaretes setmanals de la campanya i vol disposar-ne de més,la farmàcia les hi podrà proveir a preu de mercat si disposa d 'existències

Des que va començar la campanya “ Mascareta/salut” el 20 d abril,les 3.227 farmàcies catalanes ja han dispensat més de 3.800.000 mascaretes. Són el 27% del total de 14 mil.lions d unitats que el govern de la Generalitat els està fent arribar gradualment. Totes les mascaretes són de teixit de tres capes. Les mascaretes tenen una vida útil aproximadament de una setmana.no cal rentar-les , però si guardar-les bè. I portar mascareta no pot servir d excusa per deixar de pendre altres precaucions. Recordeu que els usuaris del transport públic municipal de Barcelona que no portin la mascareta posada poden ser multadas amb sancions que arriban als 600 euros .

