Ja pots descarregar el windows 11

Tots els dimarts Eduard Porta, expert en comunicació i tecnologia mòbil, ens explica les novetats tecnològiques de la setmana a Migdia a COPE Catalunya i Andorra.

L'ecosistema Facebook tornen a funcionar després de 6 hores de caiguda

Una fallada d'infraestructura va tombar Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger i fins i tot Oculus durant hores.

Des de Facebook van voler aclarir que en cap moment la caiguda es va deure a un ciberatac: La causa del succés, està relacionada amb "canvis en la configuració dels encaminadors troncals que coordinen el trànsit de dades entre els nostres centres de dades".

Aquesta enorme caiguda va ser deguda al protocol BGP o Border Gateway Protocol, un dels sistemes que s'utilitza en internet per a portar el més ràpid possible el trànsit on es necessita.

Aquesta fallada va provocar que els serveis que resolen DNS fallessin. Aquests serveis permeten que quan escriguem una adreça web en el navegador aquest sàpiga que les peticions han d'anar amb adreça IP.

En teoria aquesta fallada hauria d'haver-se resolt ràpidament, però Facebook Centralitza els seus serveis en un sol punt.

Fairphone 4, el famós telèfon modular i sostenible arriba a Espanya

El Fairphone 4 és un telèfon 5G dissenyat per a ser fàcilment reparable per qualsevol usuari, evitant l'ús d'adhesius per a encolar els components interns i utilitzant un disseny que permet la substitució de peces amb eines bàsiques, malgrat la qual cosa inclou característiques com una nova càmera posterior de doble sensor.

Amb un chipset Snapdragon 750G de prestacions gaming i capaç d'oferir un rendiment satisfactori amb alguna cosa més que les apps més habituals, així com 6 o 8 GB de RAM.

Altament reparable i fabricat en instal·lacions supervisades amb materials d'origen traçable a explotacions respectuoses amb el medi ambient i els treballadors, el Fairphone 4 resulta cridaner pel mer fet de no ser un dispositiu fungible. Això també aconsegueix a la seva garantia, de cinc anys, i al propi programari.

Des de la companyia s'indica el Fairphone 4 tindrà suport de programari fins a la fi de 2025, donant cabuda a Android 12 i Android 13, i es vol oferir actualitzacions fins a la fi de 2027, llançant ROMs d'Android 14 i Android 15 a pesar que Qualcomm ja no proporcionarà suport oficial per al seu chipset.

Els interessats en el Fairphone 4 poden reservar el seu telèfon a través del lloc web. Les vendes s'obriran el 25 d'octubre. El model de 128+6 GB té un preu de 579 euros, mentre que el de 256+8 GB surt per 649 euros.

Windows 11 ja aquesta disponible

Microsoft ha començat el desplegament a nivell mundial de Windows 11. Un desplegament gradual que a poc a poc arribarà a tots els equips compatibles.

Si disposes de un equip compatible, l'actualització haurà d'aparèixer en la secció de Windows Update en l'àrea de configuració de Windows 10. D'altra banda, també és possible utilitzar una drecera per a evitar esperes llargues, per a això cal utilitzar l'Assistent d'Instal·lació de Microsoft. L'opció més directa és descarregar l'ISO de Windows 11 per un mateix i instal·lar de manera manual.

Amazon i Epic Games seran els primers a portar la seva botiga a la Microsoft Store per a Windows

Microsoft ha anunciat que Amazon i Epic Games portaran la seva botiga d'aplicacions a la Microsoft Store en els pròxims mesos, i esperen donar la benvinguda a altres botigues en el futur”.

Les botigues d'aplicacions de tercers tindran una pàgina amb els detalls del producte que es podrà trobar mitjançant la cerca o la navegació, de tal forma que els usuaris podran donar amb ella i instal·lar-la amb la mateixa confiança que qualsevol altra aplicació de la Microsoft Store per a Windows

Si Amazon i Epic Games han decidit portar la seva botiga d'aplicacions a la Microsoft Store es deu en gran part al fet que Microsoft els permet quedar-se amb el 100% dels ingressos si usen una plataforma de pagament alternativa. L'única excepció a aquesta norma són els jocs, que si es venen directament mitjançant la Microsoft Store se'ls aplica una divisió del 88/12