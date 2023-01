Es pot quedar Barcelona sense el festival Jardins de Pedralbes?

Temporada darrera temporada hem parlat d'uns dels festivals més tradicionals de Barcelona, el Festival dels jardins de Pedralbes. Un esdeveniment que sempre ha comptat amb actuacions de gran nivell, molt variades, interessants i realçant una de les joies que tenim a la ciutat comtal com són els seus jardins. En aquest moment es troba en greu perill i potser aquest estiu no es celebra. Parlarem amb el director del festival, Martí Pérez



- És possible que ens quedem aquest any sense festival?



Sí, hi ha moltes formes de dir que no i una d'elles és fent un concurs. Nosaltres tenim una carta de compromís de continuació del festival per part de la Generalitat, però aquest govern no vol fer cas perquè diu que és del govern anterior.



De moment el que volen és fer un concurs que acabarà a finals de març i el festival comença a principis de juny. És impossible crear un festival en dos mesos durant l'abril i maig perquè no podrem contractar ni contactar amb ningú quan finalitzi el concurs, però a part dels artistes que és una part molt important, en el festival treballen ben bé 700 persones, tampoc et pots imaginar la quantitat de proveïdors que hi ha, els quals tampoc ens tindran el producte apartat en un magatzem. Tampoc es pot fer una bona campanya de comunicació per vendre les entrades en tan sols dos mesos. Crec sincerament que no ho volen fer i una manera d'enredar és creant aquest concurs.



- Tot això és degut el trasllat de la titularitat de l'Ajuntament de Barcelona a la Generalitat?



Aquest traspàs va començar el 2004 i l'han finalitzat ara. L'ajuntament i un dels seus regidors ha demanat per carta que es faci el festival, ja que estan a favor perquè és molt bo per la ciutat, però l'únic que han fet és posar impediments. Es queixen i amb raó de què la gespa queda trepitjada després del festival, però és evident perquè passen moltíssimes persones, però el que no diuen és que l'endemà som nosaltres els reposem aquesta gespa.