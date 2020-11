El Pot Petit presenta el seu últim llibre "Pirates Rodamons"

El Pot Petit és un grup de música dedicat a la creació i producció artística per a públic familiar. Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra, el Pot Petit ens presenta el seu últim treball literari i musical De "Pirates Rodamons" il•lustrat per @monsuros. El Pot Petit diu que: “A partir d’un llenguatge musical amb repertori de creació pròpia,produïm espectacles i concerts que combinen la música amb els titelles, el teatre i l’humor. Les nostres cançons i espectacles, juntament amb vídeos i contes il·lustrats, donen forma a l’imaginari màgic d’El Pot Petit”. Hem parlat amb l'actriu i membre del Pot Petit Hanna Bagué . Hanna diu que: “ Treballem perquè les nostres creacions siguin un moment de retrobament i una experiència familiar única que acompanyi a les famílies i contribueixi a través de l’art en el desenvolupament integral dels infants. Posem èmfasi a valors com la igualtat de gènere i la diversitat, el treball de les emocions en els nens i nenes, l’amistat o el respecte pel medi ambient. Les nostres propostes van dirigides als infants d’entre 2 i 8 anys i les seves famílies”. Amb una trajectòria de més de 10 anys en el sector, El Pot Petit fet més de 1.000 concerts i hem produït 4 discos dels quals se n’han venut més de 20.000 còpies. Els nostres vídeos ja passen les més de 75 milions de visualitzacions al youtube. L’any 2019 vam treure el primer llibre basat en la història d’una de les seves cançons del qual ja se n’han fet 7 edicions. A més, han col·laborat amb diferents editorials en l’àmbit educatiu creant diferents materials musicals per a les escoles.El Pot Petit ha rebut diversos reconeixements per la seva tasca i trajectòria; destaca el Premi Arc (2019) a la millor gira adaptada per a públic familiar i el Premi Enderrock a millor disc (2020) pel disc ‘El Pot Petit – 10 anys’. També cal mencionar el reconeixement de cançó de l’estiu per “Viu l’estiu” de l’àlbum “A l’aventura” per la revista Enderrock i la primera posició en el rànquing de les millors cançons de l’estiu de TV3 (2018).