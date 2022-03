On hi pot haver onades de robatoris en domicilis? Un model matemàtic ajuda a predir-ho.

Hi ha un nou model matemàtic que ajuda a preveure on pot haver-hi més onades de robatoris a domicilis. Ho ha desenvolupat i ho ha presentat a la universitat de Girona el matemàtic i caporal dels mossos d'esquadra el senyor Pere Boqué.



- Hi havia abans algun model semblant?



Sí, de fet ja fa anys que s'estan estudiant aquests models. Parteixen dels mateixos principis criminològics i que és la repetició dels delinqüents a llocs propers on ja han actuat i a partir d'aquí es creen els models matemàtics i estadístics que són els que permet modelar aquesta mena de fenomen.



- Quan es va intentar aplicar a Catalunya els models dels Estats units, es va veure que no donaven bon resultat. El motiu és la diferència de la classe d'urbanisme?



Exacte, pot semblar estrany, però el cas és que qualsevol de nosaltres agafa Google maps i fa una visualització de les zones properes a los Àngeles (on es van aplicar per primera vegada aquests models) s'observa que no té res a veure la disposició de cases que hi ha en aquests entorns (són kilòmetres de castes de les mateixes dimensions) a les que tenim a Catalunya (són zones més petites i amb més heterogeneïtat del territori).



- Els lladres els hi surt més a compte moure's i actuar en zones allunyades en una mateixa arrasada robatoris?



Exacte representa que aquí la repetició es detecta i semblava que no justificava els arguments per canviar les estratègies preventives. En aquests espais més petits obliga els delinqüents a buscar altres zones semblants i continuar victimitzant en una mateixa onada.

- Aquest nou model no detecta el primer robatori, però si els llocs probables on seguirà l'onada de futurs robatoris, és així?



Sí, és a dir, cada grup d'autors o grup criminal té la seva especialització amb una classe de domicili i és el que cerquen, aquestes zones semblants on consideren què poden fer el seu robatori.