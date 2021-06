El Departament d'educació llança l'Appweb, UsApps

Tots els dimarts Eduard Porta, expert en comunicació i tecnologia mòbil, ens explica les novetats tecnològiques de la setmana a Migdia a COPE Catalunya i Andorra.

La Comissió Europea investiga a Facebook per usar la informació dels seus anunciants per a competir amb ells

Facebook s'uneix a la llista de grans companyies tecnològiques estatunidenques a les quals la Comissió Europea posa al punt de mira amb una recerca antimonopoli

Brussel·les vol esclarir si va violar les normes de competència de la Unió Europea en utilitzar dades d'altres anunciants per a competir amb ells en mercat publicitari en línia. També busca avaluar si Facebook vincula el seu servei d'anuncis classificats de Facebook Marketplace amb la xarxa social.

I el regulador de Competència i els Mercats del Regne Unit ha obert una recerca idèntica a Facebook. La Comissió Europea ja ha mostrat la seva esperança de col·laborar "estretament" amb les autoritats britàniques en el curs de les recerques independents. Per part seva, Facebook ha declarat mitjançant un portaveu que continuarà “cooperant plenament amb les recerques per a demostrar que manquen de fonament”.

Norton comencés a oferir minat de Crytos en el seu antivirus

NortonLifeLock, a més d'Antivirus i servei VPN ha anunciat que la suite de seguretat informàtica Norton 360 començarà a minar Ethereum per als seus clients a través d'un nou producte.

Norton Crypto, que és el nom d'aquest component, ja s'està desplegant de manera limitada a través d'un programa d'invitacions previ passo a la seva disponibilitat generalitzada.

Norton Crypto incorporarà la seva pròpia cartera (Norton Crypto Wallet) emmagatzemada en el núvol per a conservar qualsevol guany en cas de fallada, però res es diu sobre qüestions com la penalització de rendiment o la classe de maquinari necessari, ja que el servei de minat "pot requerir un cert maquinari de PC".

Norton Crypto estarà disponible "per a tots els clients de Norton 360 en les pròximes setmanes

Apple fa oficial el iOS15 en l'Apple's Worldwide Developers Conference

La conferència anual de desenvolupadors de la casa de la poma ha anunciat aquesta matinada els seus nous sistemes operatius començant per iOS 15 amb moltes novetats, i també coneixem dels nous iPadOS 15, watchOS 8 i macOS Monterey.

Una de les gran novetats és FaceTime compatible amb Android i Windows

Nou disseny de notificacions i manera Focus (Concentració)

Reconeixement de text i objectes

Des de l'iPhone 6S (2015)

El Departament de Educació Llança la Appweb, UsApps

UsApps es l'aplicació per a poder denunciar casos d'assetjament o violència a l'escola aquesta disponible des d'ahir dilluns

D'aquesta manera, qualsevol persona –alumnes, professors i familiars– podran denunciar un fet a través de l'aplicació amb un qüestionari senzill que recull les respostes sobre el que ha passat i es farà un seguiment.

Aquesta setmana comença l'E3 2021, el gran esdeveniment de la indústria del videojoc

Un any més, l'E3 torna disposat a oferir-nos una setmana llarga de conferències i esdeveniments, on podrem seguir-los via Youtube o Twitch

Començarà demà dimecres dia 9 amb la presentació del nou Battlefield a les 19.00 i l'ultimo dia conferencia serà el Dimarts 15, on Nintendo llaura el seu Direct

Un dels mes esperat és el de Microsoft el Diumenge 13 a les 19.00 on s'esperen moltes novetats gràcies a l'Adquisició de Bethesda