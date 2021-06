Et pot cobrar un manyà 800?€ per obrir una porta?

Sortir de casa i deixar-se la clau és un gran error i, si es tenen en compte les tarifes d'alguns serrallers, això pot convertir-se en un malson. Parlarem amb l'Enrique García portaveu de l'OCU.

-Per què els serrallers cobren a un preu tan car?

Això té molts matisos i malauradament ve passant des de fa molt de temps. Creiem que no és legal en la majoria dels casos i el motiu és perquè un serraller pot fixar lliurement les seves tarifes És a dir que si vol pot arribar a cobrar 600 euros, ara bé, ha de complir una sèrie de requisits i això és la informació prèvia al pressupost i aquí és on normalment succeeix la il·legalitat. Per tant tots aquells consumidors que han estat víctimes d'aquests abusos poden i deuen reclamar perquè per molt cares que es fixen les tarifes, l'empresari té sempre l'obligació de comunicar-ho per escrit i llavors és quan el consumidor decideix si vol aquest servei o no perquè pots consumidors acceptaran obrir una porta per 600 euros.

-Sembla que hi ha moltes queixes, però no hi ha moviment respecte a regularitzar aquesta mena de qüestions.

Exactament i hi ha un responsable que és l'administració. S'entén que un servei urgent a demanda tingui uns costos superiors però dintre d'uns preus raonables. Però el consumidor té el dret a conèixer els costos anticipadament i en un pressupost. També hem de tindre en compte que el consumidor ho fa en una situació imprevista i necessita amb urgència obrir la porta i finalment no té aquesta prevenció de preguntar i exigir per escrit aquest pressupost previ. Després de les moltíssimes denúncies per part dels consumidors, l'administració actua o actua malament per què es coneixen casos absolutament exagerats i on sempre són les mateixes empreses.

-Es coneixen altres serveis d'urgència que abusen en aquest aspecte?

Aquests potser són els més cridaners, però també entren els serveis de fontaneria i electricitat, és a dir, serveis de reparacions a domicili generals d'urgència. Hem de tenir molta cura a l'hora de buscar per Google per què sempre paguen per sortir els primers i sobretot hem de tenir especial cura amb aquelles empreses que anuncien molt la paraula urgència. Des de l'OCU recomanem trucar amb més d'un professional perquè poden variar notablement els preus d'una empresa d'altre i un altre consell interessant és apuntar-se el mòbil dels serrallers fontaners i electricistes de la zona perquè d'aquesta forma no hem de pagar despeses de desplaçament.