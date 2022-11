Pot afectar a les persones el virus dels coloms "zombis"

Els coloms han emmalaltit greument per un brot del virus detectat a Jersey. És una malaltia extremadament contagiosa que deixa els ocells en un estat tan dolent que s'ha encunyat el terme "colom zombi". Parlarem amb l'expert en avicultura i president del col·legi de veterinaris de Girona, RamónCedó.

- Quina mena de malaltia és?

És un virus i es coneix des de l'any 1920 i es tracta d'una malaltia que abans se l'anomenava la" la peste aviar". És una malaltia molt greu pels animals que acaba amb unes xifres d'aus mortes importants, no té cura, però sí que té una prevenció amb una vacuna que cobreix molt bé aquesta malaltia, però en els animals que són lliures no se'ls hi posa i, per tant, tenen més possibilitats d'agafar-ho. Es sol anomenar "NewCastle" perquè es va descobrir allà. El regne unit és un lloc on molts animals fan un primer pas abans d'emigrar i si porten alguna malaltia la deixen allà, en ser una illa és més complex que surti perquè es pot aïllar.



- Poden contagiar a altres avirams?



Sí, si no estan vacunades. La gran majoria d'aus són susceptibles a agafar aquesta malaltia a més a més, es contagia d'una manera molt fàcil i és a través de l'aire. Si es tracta d'una granja on estan unes al costat de les altres es propaguen hi ha molt ràpidament i en qüestió d'una setmana poden morir entre els 70 i el 80% d'animals que estiguin allà i els que queden, poden continuar estenent la malaltia.



- Hi ha perill pels humans?

No, cap no ni un. No està demostrat, genèticament la seva transmissió en humans és impossible. Mai hi ha hagut cap cas.