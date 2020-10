Es possible viure de rendes ?

És possible "viure de rendes" ? Doncs sembla que sí, al menys per gent com el nostre convidat d'avui. Es diu Josán Jarque, és llicenciat en econòmiques, i ha aconseguit fer realitat el seu somni: viure sense treballar, viure de rendes. Aquesta experiència l'ha plasmat en un llibre que es diu "Cómo vivir de las rentas", editat per Martínez Roca. Ell mateix ens explica com aconseguir viure de rendes: "És un método que se ha ido consensuando a través de blogs, de libros... mucha gente que hemos intentado vivir de nuestras rentas pasivas y así no tener que trabajar. Es un proceso largo, no es algo mágico que se pueda hacer en un día. El único truco que tiene es la impresionante fortaleza de las progresiones geométricas. Es un proceso lento, que lleva esfuerzo y requiere adquirir ciertas habilidades. Yo lo he conseguido en unos 18 años. Pero también he de decirte que si hubiera conocido antes "el mapa del tesoro", si hubiera tenido las herramientas que tenemos hoy gracias a internet, muy posiblemente lo habría conseguido en 5 años menos. Hay una falta total de cultura financiera. Y además no hay interés por parte ni de los gobernantes ni de la banca por hacer que la gente tenga cultura financiera. DE hecho hay una serie de trampas del dinero que esclavizan a la gente con la necesidad de tener unos ingresos. Gastar para aparentar, por ejemplo.... o caer en la "carrera de la rata", que es un efecto por el cual da igual lo grande que sea tu nómina que nunca llegas a fin de mes. La mayoría de la gente, gane lo que gane, no llega a final de mes. Mucha gente no sabe establecerse en un nivel de vida que sea inferior a sus ingresos, y lo digo por mi experiencia de 18 años en los que estuve gestionando economías familiares"