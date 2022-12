Es posen marxa les recollides solidàries de joguines

Fidel a la seva cita, un any més Creu Roja Joventut de Blanes-Lloret-Tossa organitza la Campanya de Recollida de Joguines coincidint amb els dies previs de les jornades més destacades de les festes nadalenques.

Des d’avui dilluns, 5 de desembre, i fins la setmana del 20 de desembre, diversos establiments de l’Associació de Botiguers de Blanes Centre (ABBC) col·laboren en l’acció com a Punts de Recollida de joguines i regals durant dues setmanes.



Aquest Nadal s’han adherit a la iniciativa per donar-hi suport un total de 14 comerços distribuïts arreu del nucli històric de la vila, així com els grans magatzems de roba i material esportiu Decathlon, on també s’hi farà una activitat especial el proper dissabte dia 10. Perquè aquesta alternativa pugui funcionar aquest passat dissabte les voluntàries de Creu Roja van encarregar-se de distribuir les caixes de recollida i els cartells de la campanya als establiments que col·laboren.





Recollida de Joguines Noves, No Bèl·liques ni Sexistes



Una vegada més, la campanya es fa amb el lema #elsseusdretsenjoc i, per tercer any consecutiu, es preveu que torni a ser especialment dura perquè la COVID-19 ha colpejat molt durament, no tan sols a nivell sanitari, sinó també social i econòmicament, així com per l’encariment dels preus dels productes. Per això, la previsió és que el nombre de famílies a qui s’hagi d’abastir amb les joguines sigui de nou superior al què és habitual.



Per contribuir a la campanya es poden fer donacions econòmiques o dur joguines als diferents punts de recollida que funcionen distribuïts arreu de Blanes, principalment a la seu de Creu Roja, al Carrer Sant Jaume número 12. Han de ser joguines noves, no bèl·liques ni sexistes, en sintonia amb el caràcter neutral que defineix Creu Roja.



Els Punts de Recollida són: Escola de Dansa Daina, Metròpolis, Liberty, Biscuter, Euronics, Montse Interiors, Alemany, Sabateria Sagrera, Joieria Puigdemont, Llenceria Raval, Pesca Salada Paquita, Esports Perpinyà 1 i 2 i El Genio, Joguines Educatives.





Divendres 16 de Desembre 7a Nit dels Monòlegs



Un dels punts d’inflexió de la Campanya de Recollida de Joguines de Creu Roja tindrà lloc la setmana vinent, el divendres 16 de desembre a les 9 de la nit al Teatre de Blanes. Serà aquell dia quan es farà una de les activitats més emblemàtiques de la Campanya de Joguines de Creu Roja que l’any passat es va recuperar després de la suspensió per COVID del 2020.



Es tracta de la 7a Nit de Monòlegs, que inclourà les intervencions de diversos monologuistes del món de l’escena catalana, dues dones i dos homes: Oye Sherman, Raventós, Oriol Mollfulleda i Elefantana.

Les entrades es venen a 5€ cadascuna, i també s’accepten donatius. Els beneficis aniran destinats íntegrament a la campanya de joguines de Creu Roja Joventut, i es podran adquirir el mateix divendres a partir de 2/4 de 8 del vespre a la mateixa taquilla del Teatre de la Costa Brava Sud, així com de manera anticipada online: https://www.teatredelacostabravasud.cat/ca/programacio/c/504-nit-de-monolegs.html



Un altre esdeveniment destacat d’aquest 2022 és la tradicional parada de la Fira de Sant Tomàs, que sol ser un dels mitjans més productius per aconseguir donacions de joguines fetes per la ciutadania.

Cal dir enguany bona part de la Campanya de Recollida de Joguines comptarà està força assegurada amb els guanys obtinguts per Creu Roja Joventut al formar part de l’organització del Festival de Música d’Estiu ‘Ensorra’t’, que es va poder recuperar aquest passat estiu, coincidint amb la Festa Major de Santa Anna.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el membre de creu roja joventut, Esteve Rams (àudio).